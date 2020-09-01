中元普渡祭祖超渡燒金紙風險高　北市消防局：可送焚化爐集中處理

▲由於民眾露天、室內燒金紙釀成火警時有所聞，北市消防局建議可委託清潔隊集中回收燃燒。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

農曆七月這兩天全台商家民眾陸續進行中元普渡，家家戶戶購買祭品祭拜鬼神，北市消防局1日提出呼籲，民眾祭祀紙錢減量或者「以米代金」，若有凡燒紙錢需求切勿露天焚燒以免發生火警或造成汙染空氣等問題；民眾若仍有焚燒紙錢需求，應備妥臺北市運送金銀紙錢集中焚燒通行證後，就近送往焚化廠集中焚燒。另自即日起，民眾可至臺北市456個里辦公處索取「中元普度集中焚燒紙錢專用袋」。

▲由於民眾露天、室內燒金紙釀成火警時有所聞，北市消防局建議可委託清潔隊集中回收燃燒。（圖／記者張君豪翻攝）

消防局表示，民眾若中元普渡祭祀有使用平安米需求，可至北市政府民政局官網下載列印109年度平安米包裝袋圖稿，自行黏貼於市售的米包裝上，即可輕鬆響應「以米代金」不但金紙減量做環保，也不失普渡虔誠心意。集中金紙焚燒則可降低空氣汙染，市民可以多加利用。

▲由於民眾露天、室內燒金紙釀成火警時有所聞，北市消防局建議可委託清潔隊集中回收燃燒。（圖／記者張君豪翻攝）

另外消防局建議民眾祭祖普渡之餘，也必須建立防火安全觀念，包含燃燒紙錢時，應在旁留意其燃燒情形，避免因紙錢飛揚而造成火災、消防局並建議民眾使用環保鞭炮代替普通爆竹，如果必須燃放鞭炮，也應格外注意周邊防火及自身的安全。

燃燒鞭炮金紙，儀式結束時需檢查是否有未熄滅的火源，請妥善將餘火澆熄後再離去，消防局指出，近來民眾普遍使用酒精消毒防疫，居家環境祭拜時須注意勿酒精瓶勿靠近香爐等火源處，也勿將酒精放置在火源處，以降低火災發生風險。

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