高雄少女獲救報平安「爸爸有沒有想我？」　父淚喊：想死了！

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

高雄少女失聯66小時後今（1日）上午8時50分在新竹縣竹東鎮被找到，而涉案的相關4名嫌犯目前被押回警局偵訊。對此，少女父親稍早前往地檢署途中，透露女兒獲救第一時間打電話時，第一句話就是「爸爸你有沒有想我？」而他也激動地回應「想死了！」

▲少女父親表示聽到女兒的聲音「眼淚都快滴下來了」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

少女父親回顧通話過程，女兒又哭又笑地、劈頭就問「 爸爸你有沒有想我？」聽完，他也馬上說「想死了，真的超想你」；至於是否重返校園上課，少女父親表示，畢竟新聞鬧那麼大，擔心外界以有色眼光看待，因此一切會尊重女兒的想法。

少女父親提到，女兒個性乖巧且功課成績優異，在校與同學相處友好，人緣不錯，他與妻子對女兒交友狀況相當了解，完全沒想到會發生這次事件，另外女兒平時雖然會玩手機遊戲，但並不會沉迷，他認為這次事件與玩遊戲無關。

▲少女平時交友狀況單純，事件爆發前完全沒發現任何蛛絲馬跡。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

少女父親說，自己平時不會把小孩抱在懷裡，但經過這次事件，讓他真實感受，「天下的爸爸都是一樣的，她是我的心頭肉，沒辦法失去她」，只希望接下來女兒能安穩長大。

少女父親表示，非常感謝女兒的國小同學，及時打電話求救，並記下關鍵車牌號碼，讓警方順利救出女兒，但對這名同學感到抱歉，讓對方受到驚嚇，最後他也再次感謝各界幫忙。

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