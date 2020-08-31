國防部報告：美軍機艦進台海、南海　中共「逢艦必跟」

▲共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（資料照／國防部提供）

記者楊蕓／台北報導

國防部110年度預算書31日上午送抵立法院，同時也發布國防部「109年中共軍力報告書」、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。報告中首度證實，中共每日均派遣海、空軍艦、機，在台灣海峽中線以西海、空域從事例行性海峽巡弋任務一事，而美軍近來聯合盟邦擴大在台海、東海及南海地區機、艦巡弋力度，中共「逢艦必跟、逢機必查」。

國防部報告指出，中共每日均派遣海、空機艦，在台灣海峽中線以西海、空域，從事例行性海峽巡弋任務。今年2月、8月，共機藉由執行遠海長航戒護及巡弋期間，皆有蓄意逾越台海中線的紀錄，測試我空防警戒作為外。

▲國防部發布「109年中共軍力報告書」、「國防部五年兵力整建及施政計畫報告」。（圖／記者楊蕓翻攝）

報告指出，共軍依年度訓練期程規劃，東部戰區於每年6至9月間，針對台澎登陸作戰需求，於中國東南沿海地區從事瀕海適應性訓練及渡島登海演練，藉以強化部隊聯戰指管及演練對台登陸作戰程序，並檢驗攻台作戰計畫，期間均循例透過傳媒渲染演訓作為，擴大加強對台「文攻武嚇」力度。

國防部指出，每年國軍「漢光演習」實兵期間，中共均派遣偵察機及情報船於我周邊海空域進行針對性情蒐作為，且情蒐機、艦部署數量有逐年增加趨勢，偵察機種趨向多元化、情蒐船舶性能更為先進、偵察衛星數量倍數增長，提升偵照頻次，凸顯共軍企圖掌握我軍各型武器平台電子參數及窺伺演習全貌。

報告提到，共軍在今年6月起，採取連續多日與晝、夜間方式，進到我防空識別區，企圖疲憊我空防，未來恐將藉由「例外」、「慣例」甚至是「常態」等手段，常態性派遣機艦在我國西南海、空域一帶活動，以達到壓縮國軍戰、演、訓空域及增加我應對負荷等企圖。