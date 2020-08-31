休旅車及小貨卡擦撞　警消出動油壓剪救出受困司機

▲嘉義市盧義橋車禍，警消出動油壓剪先剪開變形車身。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市盧義橋31日發生休旅車及小貨卡對撞車禍有人員受困情形，立即派遣第二消防大隊東區分隊及蘭潭分隊出動救護車出勤前往搶救，並協助受困民眾脫離歪曲變形的車身。

▲休旅車車頭也凹陷，零件散落一地。（圖／讀者提供）



救護人員抵達現場時，現場為小貨車與休旅車發生交通事故，經評估現場概況後，發現37歲陳姓男傷者夾困於小貨車內且無法自行脫困，即選擇該位傷者進行緊急救護處置外，並配合救助人員進行脫困作業，先由江姓救護員將該車輛先行熄火並限制其移動後，再由張姓救護員評估傷勢。

但陳姓傷者右腳踝被該車輛油門夾困且無法自行移動，需破壞器材進行救援作業，因此評估傷者生命徵象後，確定意識尚清楚，只是需較長脫困時間，救護人員立即為傷者進行靜脈注射及頸圈固定、清洗傷口及包紮止血等急救處置維持其生命徵象，隨即進行二度評估，僅發現傷者肢體有多處擦傷且右腳踝夾困外，待救助作業完成脫困後，立即利用長背板固定並後送至聖馬爾定醫院續作診治，現場車禍肇事原因，交由警方處理中。



在此市府消防局呼籲市民：駕駛車輛或是騎乘機車行經交叉路口時，應遵守交通號誌並確認左右有無來車，勿搶一時之快，應多一分注意就可減一分災禍。