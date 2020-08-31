捷克議長提網球女將謝淑薇　台捷經貿合作將是「世界雙打冠軍」

▲捷克議長於政大發表演說。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，31日下午於政治大學發表演說。針對台、捷在經貿、文化上的各種合作，他用台灣網球女將謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Bára Strýcová），2019年勇奪溫網冠軍為例，形容台捷合作的結果，會有多麼強勁。

韋德齊本次率團訪問台灣，是捷克自1989年絲絨革命和平轉換為民主國家後，訪台最高階層的訪問團；他下午則前往國立政治大學，發表他訪台的首場公開演說。

在台捷的經貿、文化合作議題上，韋德齊在演說中指出，這次訪問台灣的訪團當中，有40位捷克的企業家隨行；他說，本來思考這些經貿對話要如何闡述，但最後決定不列出台捷直接合作的各種好處。

韋德齊則反問，「你知道當一位台灣女性，跟一位捷克女性合作時，會有什麼樣的結果嗎？」他說，「就是世界雙打冠軍，我是在說2019年的溫布頓網球公開賽，由謝淑薇與史翠可娃，拿下冠軍」。

韋德齊說，那麼現在可以試著想像一下，台灣的企業家，以及捷克的企業家，如果現在開始攜手合作，會獲得什麼樣的結果？

▲2019年溫網，謝淑薇與史翠可娃(Barbora Strycova)女雙摘冠。（資料照／路透社）