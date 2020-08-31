知名老店違建被開罰　柯文哲：訂出流程做對的事

▲柯文哲談違建。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者黃巈禾／台北報導

近來台北市數家知名餐廳，如高記、銀翼，因違規使用遭北市府開罰，宣布停業。對此，台北市長柯文哲認為，台北違建多，要求建管處訂出處理流程，堅持做對的事、該做的事。

柯文哲30日晚間在臉書發布影片，針對議題發表談話。談到違建時，柯文哲表示，過去在錢櫃大火之後，北市府就開始徹查台北市還有哪些罰很多次都沒改進的，並輔導業者，50幾家剩下12家業者還沒輔導完畢。

柯文哲解釋，並非第一次處罰就斷水、斷電，有時要求改進，業者說處罰太重，若政府不處理，等發生公安事件，終究還是要處理，通常第一次會跟業者說哪裡需要改進，像是消防法規、無障礙空間，大面積要做餐廳的話，無障礙空間、電梯、停車位要一樣一樣去處理，也不會第一次就給業者斷水斷電，都是長期沒改進，才會予以斷水斷電。

柯文哲指出，有些公安設備的改進是需要花錢，現在有個很大的問題是房東跟房客的問題，比如房東希望老房子都更，根本不想再花錢改建，想早點解約、早點都更，也有些業者一開始設計很明顯要違規，「台灣從來就不是法治國家，因為人民不會把守法當作一個很重要的事，所以台北市違建這麼多。」

柯文哲坦言，反對增加違建查報員，應該是人民不要違建，就不會有這麼多查報員，前面蓋一大堆，再去查報、拆除，這是惡性循環，然後議員再協調，整個建管處都在做這些冗事，因此，他要求訂流程圖，第一次查報不合格，隔多久要來查報第二次，再幾次以後要斷水斷電，不給裁量空間，否則等於製造貪汙的機會。

對於查違建挨罵，柯文哲認為，「怎麼做，都會有人批評，所以做對的事，做該做的事」，不要幻想一天改變這個國家，但還是堅持一個理念，讓一切可以合法、合情、合理，一旦訂法，就要執行，如果法令很難被遵守，也許要修到當時合理的情形下，「法律應當合情合理」。