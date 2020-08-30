高雄降豪雨狂淹！陳其邁「改善水患」...工程經費「超過17億」

▲高雄市水利局預計向水利署爭取17億3300萬元治水經費。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

針對高雄市接連豪大雨造成全市20處淹水，高雄市長陳其邁今（30日）表示，近年來受到氣候變遷的衝擊，降雨型態改變，局部地區常有短延時強降雨極端狀況發生，發展快速且難以預測，市府會積極檢討防洪排水弱點區域，並針對瓶頸段提出整治策略，另水利局預計向水利署爭取17億3300萬元治水經費。

水利局表示，經盤點25日淹水點位確認為2年內曾通報的案件，屬掌握中的積淹水熱點，而降雨期間市府團隊，也在第一時間進行道路管制以策安全，雨勢稍緩即漸漸退水，顯示排水系統仍屬通暢，目前有接獲市長指示，後續要積極針對個案淹水點加強改善。

水利局提到，本次豪雨事件，主要集中在岡山地區，最大6小時累積雨量重現期達10至20年，已超過排水系統設計標準，導致五甲尾一帶局部低漥地區的積水。其餘市區受10至20分鐘的極短延時強降雨影響，10分鐘內雨量達15mm或甚至超過20mm以上，僅造成市區道路局部地區短暫積水。

水利局表示，高雄市防洪治水經過多年系統性治理，自民國95年易淹水地區水患治理計畫起至今（109年），排水防洪整治已投入總經費220億元，各種措施已有效降低水患潛勢，而25日豪雨主要集中在岡山等地區，水利局立即盤點淹水問題及提出改善方案，預計向水利署爭取經費辦理排水規劃檢討、應急工程以及治理工程共計約17億3300萬元辦理改善。