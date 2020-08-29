Yahoo民調選「安倍接班人」　日網友捨親中石破茂！河野太郎得68%票數狂輾

▲安倍晉三宣布將辭去首相職務。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

日本首相安倍晉三昨日因健康因素，宣布將提前卸下首相職務，會做到自民黨選出下一任首相。《Yahoo！Japan》昨晚就立刻舉辦線上民調試水溫，目前河野太郎以68.3%的支持度，狂輾第2名石破茂13.4%。

自由民主黨預計在9月選出新黨魁出任首相，《Yahoo！Japan》至目前已有11.8萬人投票，但部分日媒看好的安倍接班人「石破茂」卻不受多數網友支持，僅獲得15882票，支持度13.4%位居綁上第2位，但現任防衛大臣河野太郎得到80672票（68.3%），狂輾其他上榜名單。

▲目前民調票數。（圖／翻攝自Yahoo！Japan）



63歲的石破茂過去3度與自民黨總裁大位錯過，其中2次的競爭對手都是安倍晉三，所以並沒有獲得黨內一致支持，他也曾多次發表親中言論，像是要黨員好好思考中止邀請習近平訪日會對中日關係帶來的影響等，因此不受日本網友青睞。

▲石破茂受日本部分媒體看好。（圖／翻攝自推特／@nhk_news）



56歲的河野太郎對習近平訪日一事則抱強硬立場，曾公開批評中國持續打壓台灣、硬推「港版國家法」、企圖單方面改變南海現狀，加上中國公務船多次闖進尖閣群島（釣魚台）海域等，都讓他認為邀請習近平訪日需慎重看待。雖河野太郎受網路聲量吹捧，但他在黨內接受度較低。

▼ 河野太郎（Taro Kono）。（圖／路透）

