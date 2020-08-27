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嘉義縣追愛旅遊　天長地久橋、月下老人廟及愛情大草原超浪漫

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▲▼ 救救單身狗！嘉義追愛旅遊一條龍 脫單、告白、約會、結婚一次搞定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲天長地久月下老人廟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局日前正式宣布「救救單身狗」作戰計畫，由官方臉書「慢遊嘉義」推出「愛情一條龍」由嘉義縣各大景點包套為民服務，從脫單方法、告白聖地、約會秘境、婚紗照拍攝熱門景點，跟著追愛SOP，明年情人節換你放閃、撒糧！

想要脫單那就就得到聞名全台的番路天長地久寶堂，請月下老人神助力，網友留言指出，「月下老人牽紅線紅到國外，都回台灣還願呢！」，想見證千里姻緣一線牽的遊客必來此處參拜月老。

▲▼ 救救單身狗！嘉義追愛旅遊一條龍 脫單、告白、約會、結婚一次搞定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 救救單身狗！嘉義追愛旅遊一條龍 脫單、告白、約會、結婚一次搞定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義番路牛埔仔大草原。（圖／記者翁伊森翻攝）

若正處於友達以上、戀人未滿，曖昧當補藥小心吃久了真愛不上門，文化觀光局特別推薦到牛埔仔愛情大草原，整個園區以「愛情」為主題設計的裝置藝術，有藏著一顆愛心的白色大禮盒、草原上紅白愛心醒目的愛情意象，彷彿暗示在這裡告白求婚通通Yes I Do，還有樹與海浪造型的LOVE、室內一本本巨大立體愛情書的愛情圖書館，都是情侶必拍的打卡點，最後在一旁的旺萊山豪氣試吃鳳梨酥，帶走這剛萌芽的酸甜好滋味！

▲▼ 救救單身狗！嘉義追愛旅遊一條龍 脫單、告白、約會、結婚一次搞定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

觀光局長許有仁說，約會地點的選擇也是戀愛的一大學問，在最近重新開幕的竹崎親水公園裡就有一座能讓戀情迅速增溫的天空走廊，全長185公尺、離地最高達19公尺，走在橋上彷彿走在樹梢上，猶如上演一齣仙女下凡般浪漫，下方就是知名花仙子步道，漫步在鳥語花香、潔白脫俗的浪漫步道之上，都想哼情歌牽手一直走到最後！

▲▼ 救救單身狗！嘉義追愛旅遊一條龍 脫單、告白、約會、結婚一次搞定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義高跟鞋教堂。（圖／記者翁伊森翻攝）

脫單、告白、求婚之後，最後重頭戲就是結婚拍婚紗，許有仁推薦準，新人們可到台17海線景點拍攝唯美婚紗照，布袋高跟鞋教堂是多少女孩們的浪漫回憶，能在這金氏世界紀錄下見證愛情，如同圓了心中的童話夢；布袋好美里的天空之鏡也是近期熱門夯點，蔚藍的天與海連成一線，準新人們可拍到美得令人忘了呼吸的鏡射畫面；東石漁人碼頭的愛情裝置藝術，為準新人們留下最完美的戀愛印記！

▲▼ 救救單身狗！嘉義追愛旅遊一條龍 脫單、告白、約會、結婚一次搞定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 救救單身狗！嘉義追愛旅遊一條龍 脫單、告白、約會、結婚一次搞定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣不只擁有全台獨有百萬美景，更能多元規劃遊程，是國旅的上上之選，符合老中青不同年齡層的喜好，許有仁介紹，不論是樂齡、親子或是追愛遊程，通通都能讓遊客一起來嘉甜蜜回憶；「慢遊嘉義」臉書將線上徵求婚紗照，不論粉絲們是哪個年代下拍攝，都是見證愛情最棒的浪漫唯美派，也歡迎粉絲出賣爸爸媽媽的婚紗照，藉七夕讓愛情再次重溫

・零負評、被暱稱為萬用霜

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