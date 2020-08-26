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受西南氣流影響台南市強降雨　部分道路、橋梁封閉請民眾注意

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▲台南市受西南氣流影響，氣象局凌晨2時15分發布豪雨特報，清晨開始即有間歇性大雨，因淹積水影響，市府發布部分道路、橋梁封閉訊息，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市受西南氣流影響，氣象局凌晨2時15分發布豪雨特報，清晨開始即有間歇性大雨，因淹積水影響，市府發布部分道路、橋梁封閉訊息，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市26日受西南氣流影響，氣象局凌晨2時15分發布豪雨特報，清晨開始即有間歇性大雨，因淹積水影響，市府發布部分道路、橋梁封閉訊息，請民眾注意。

▲台南市受西南氣流影響，氣象局凌晨2時15分發布豪雨特報，清晨開始即有間歇性大雨，因淹積水影響，市府發布部分道路、橋梁封閉訊息，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市目前道路、橋梁封閉情形如下：道路封閉情形：1、南區：(1)省躬里萬年路台86下：水未退，小客車尚可通行。2、仁德區：(1)德洋路涵洞封閉、(2)台一線北上機車迴轉道封路、(3)民安路97巷封路、(4)86快速道路下便道接近上崙排水路段封路、(5)中正路往仁德火車站方向：水未退，小客車尚可通行、(6)德糖路民安路口：機車道放交通錐、(7)崑崙街151線涵洞：兩旁機車道放交通錐。3.新市區：(1)三舍椰樹腳涵洞封閉、4.東區：(1)高速一街外側車道積水目前擺放交通椎，內側車道尚可通行。

▲台南市受西南氣流影響，氣象局凌晨2時15分發布豪雨特報，清晨開始即有間歇性大雨，因淹積水影響，市府發布部分道路、橋梁封閉訊息，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

橋梁封閉情形：1、永康區：鹽水溪過水便橋(會封到汛期結束)；2、仁德區：潭稅橋；3、新市區：潭永橋、崙頂2號橋、南175虎山道路過水橋、下甲橋；4、新化區：台39北勢橋；5、歸仁區：中路橋。截至8月26日11時止，計有5處道路封閉，8座橋梁封閉。

▲台南市受西南氣流影響，氣象局凌晨2時15分發布豪雨特報，清晨開始即有間歇性大雨，因淹積水影響，市府發布部分道路、橋梁封閉訊息，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區海尾寮抽水站26日自凌晨0時9分即視降雨情形投入抽水，期間雨勢間歇，內水降低則停抽，清晨雨勢變大，即於6時26分再度抽排水至11時14分，水利局同仁亦針對各抽水站操作情形，巡視督導。

▲台南市受西南氣流影響，氣象局凌晨2時15分發布豪雨特報，清晨開始即有間歇性大雨，因淹積水影響，市府發布部分道路、橋梁封閉訊息，請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另永康區道路積水3處「中正南路與尚頂路口」、「中正南路及洲工街口」、「中山南路靠近東橋七路口」等3個淹水點，目前皆已退水

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