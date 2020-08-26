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日本紀伊國屋書店首設「台灣書區」！3千本書不再與並列「Chinese」角落

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▲▼日本紀伊國屋書店首設「台灣書區」！3千本書不再與並列「Chinese」角落。文化部駐日本台灣文化中心主任王淑芳24日陪同駐日代表謝長廷參觀。（圖／文化部提供）

▲日本紀伊國屋書店首設「台灣書專區」，多達3千本書不再與並列「Chinese」角落。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

日本近來夯「台灣熱」，除了珍奶等美食爆紅之外，也延伸到文化和閱讀方面。位於東京新宿的紀伊國屋書店即日起首設「台灣書區」，原本台灣書籍與中國大陸書籍並列於角落「Chinese」書區，如今移出並單獨陳列標示「Taiwanese Books」，並有多達3千本文學小說、非文學類、繪本、童書等中文暢銷書，讓台日出版交流零時差！

日本紀伊國屋書店自20日起開啟常設的「台灣書籍專區」（Taiwanese Books），文化部駐日本台灣文化中心主任王淑芳24日陪同駐日代表謝長廷參觀。台灣文化中心表示，近年積極在日本推廣台灣文學，培養許多喜愛台灣文學的粉絲，搭配最近的台灣熱，文化中心努力結合日本各重要通路，將台灣精彩的作品打入日本市場，打造台灣國際品牌的辨識度，提升台灣文化質感。

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▲▼日本紀伊國屋書店首設「台灣書區」！3千本書不再與並列「Chinese」角落。文化部駐日本台灣文化中心主任王淑芳24日陪同駐日代表謝長廷參觀。（圖／文化部提供）

▲文化部駐日本台灣文化中心主任王淑芳，24日陪同駐日代表謝長廷參觀。（圖／文化部提供）

而此次紀伊國屋書店首次籌設台灣中文書籍專區，文化中心提供相當多建議及協助，許多喜歡台灣的日本人、住在日本的台灣人都很興奮，除了誠品日本橋外，又多了一個台灣書籍朝聖地，雖然因為疫情的關係暫時無法到訪台灣，但是可以在日本的書店直接獲得最新的台灣書籍，讓「台日出版交流無時差」。文化中心也提到，未來將持續加強與紀伊國屋書店合作，行銷更多台灣作家及出版品。

▲▼日本紀伊國屋書店首設「台灣書區」！3千本書不再與並列「Chinese」角落。文化部駐日本台灣文化中心主任王淑芳24日陪同駐日代表謝長廷參觀。（圖／文化部提供）

▲紀伊國屋書店副社長森啟次郎（左），陪同駐日代表謝長廷參觀台灣書專區。（圖／文化部提供）

紀伊國屋書店高島屋店店長舟木幹男表示，專區開設目的是希望提供喜愛台灣的日本人，還有居住在日本的台灣人最新的台灣書籍，推出後獲得很大迴響，超出預期！尤其是繪本書賣的特別好，未來將增加更多台灣作家的書，也希望疫情穩定後，能與台灣文化中心合作，邀請台灣作家到店裡舉辦簽書會等活動。
 
駐日代表謝長廷表示，該書店特別設置台灣書區意義重大，顯示出台日交流密切，想要瞭解台灣歷史文化的日本人越來越多，該專區介紹台灣多元書籍，有助於增加台日文化交流的深度與廣度。

▲▼日本紀伊國屋書店首設「台灣書區」！3千本書不再與並列「Chinese」角落。文化部駐日本台灣文化中心主任王淑芳24日陪同駐日代表謝長廷參觀。（圖／文化部提供）

▲專區開設目的是希望提供喜愛台灣的日本人，還有居住在日本的台灣人最新的台灣書籍，推出後獲得很大迴響。（圖／文化部提供）
 
紀伊國屋書店的新宿高島屋店，原本將台灣書籍與中國書籍並列於角落「Chinese」書區，此次將台灣書移出至於書店偏中心位置單獨陳列，並製作看版標示「Taiwanese Books」。該專區陳列約2000種共3000冊書籍，都是由台灣紀伊國屋書店店員精選最新的文學小說、非文學類、繪本、童書等中文暢銷書籍，直接輸入日本

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