　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市工策會雙語認證標章開課　雙語菜單店家外客溝通無障礙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義市工商策進會雙語認證標章開課 雙語菜單神助攻二通店家 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲雙語服務課程由總幹事陳香縈親自規劃。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市工商發展投資策進會2020年推出「城市品牌國際化：嘉個好友」計畫，與中正路（二通）區域22間店家攜手作為計畫示範街廓，於八月份開始辦理18小時的雙語互動課程，課程辦理時間為8月19日至9月23日，由嘉義市工商策進會總幹事陳香縈與三位外師搭配，讓參與店家能透過課程更加理解外國旅客的語言、文化及實際英文練習。最後完整修習課程的店家將頒發「嘉義市雙語服務認證標章」，並製作店家雙語菜單，及英文版品牌介紹、計畫美食地圖等素材，讓店家能有更合適的雙語交流工具完成對旅客的介紹及交易，進而將更美好的人情傳遞給國際旅客。

陳香縈指出，以「嘉個好友」作為雙語服務認證的主結構，呼應現代社群時代常說的「我們加個好友」，以詼諧方式打破溝通藩籬，然而。每一座城市要有更長遠的競爭力，國際觀與雙語能力必不可少。

但語言學習更重於教育基礎，短期間要增進語言能力著實有難度，因此「嘉個好友」計畫更重視讓店家能理解外國人的文化與思維，同時針對實戰英文對話做練習，畢竟最重要的是讓店家的特色能被國際旅客知道，進而完成商品的交易。

計畫以中正路做為示範街廓，涵蓋吃喝玩樂四大品項，精選22間店家，除了熟食、甜點、中藥行，甚至還有磅秤老店。當中除了資深店家外，也有新生代店家。雙語服務課程由陳總幹事親自規劃，她強調，第一堂課先做初步的分組，以工作坊的形式進行，慢慢將學員對於英語的回憶拉出來，語言要速成，要提供類似公式的套版，因店家涵蓋熟食、甜點、伴手禮等等，會協助模擬出服務客人時會出現的狀況，將客人進到這家店，到付錢拿到商品，中間所有會發生的情境都納入，一步一步「把情境變成英語公式」，讓大家練習口語表達。而品牌故事與雙語菜單設計完成後，也會提供給學員練習，作為教材的一部份。

在文化這塊，期望透過課程包裝，讓店家了解，擁有國際觀不僅是說一口好英文，更包含其他素養。課程提供一把開啟國際觀素養的鑰匙。讓學員了解如何去應對文化差異，才能提供好的服務給外國旅客。而其中「跨文化溝通」也會從6個單元中去解構面部表情、聲音、動作等，讓大家能從不同角度了解「喔!原來我們覺得理所當然的事，或許對外國人來說，並非如此。」

▲▼ 嘉義市工商策進會雙語認證標章開課 雙語菜單神助攻二通店家 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲計畫以中正路做為示範街廓，涵蓋吃喝玩樂四大品項 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳香縈總幹事說，本次選擇「二通」的原因是看上二通商圈的故事資源，從日治時期開始就是僅次於「大通」(今中山路)的市區道路，又名「本島人街」的二通隨時間推移，即使老去了街廓仍吸引七、八年級生選擇回來創業，新型態商業、服務業聚集於此，不僅與中山路平行，又適合步行，絕對是嘉義市具備「步行觀光」潛力小區域。能與二通商家一起碰撞出新的火花也是令人十分期待。

▲▼ 嘉義市工商策進會雙語認證標章開課 雙語菜單神助攻二通店家 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲雙語服務課程做初步交流 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市工策會除了替店家輔導語言基礎外，也免費替店家製作菜單、品牌介紹的雙語翻譯素材，讓即使英文不熟練的店家也能透過這些工具，漂亮完成與國際旅客的商業溝通，更預計在十月份課程結束透過計畫成果展，推出宣傳短片，作為網路宣傳的另一亮點。

ET快訊
淘寶台灣剛GG...輪到蝦皮？　投審會給解答
激戰13歲小女友不夠！水電工偷吃她同學...搞大肚子逼墮胎
每年電費破萬元！「忍痛砸20萬」全換變頻　她一收帳單驚呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義資源回收車變身環保運鈔車　淨車保平安...集中收運中元紙錢

雲林10大肇事路口竟是這裡...9月全國交通大執法　取締4大項目違規

黃偉哲重視溪北在地建設　先進運輸系統串聯四大都會中心吸引年輕人根留溪北

安心旅遊補助嘉義市申請破億　7萬7千個房間住房率破7成

嘉市工策會雙語認證標章開課　雙語菜單店家外客溝通無障礙

私有建物提報古蹟　天理教東門教會+黃文醫生故居成嘉義市首例

貫徹稽查限期改善　台南市政府施鐵腕安定竑榮實業拆違建

基隆聯合婚禮改採報名抽籤制　有機會獲郵輪蜜月大禮

女子遇假親戚詐騙　警方攜手銀行成功追回匯出款項

雅賊風雨無阻偷高價盆栽　永康警不到1日逮人追回12盆

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

嘉義資源回收車變身環保運鈔車　淨車保平安...集中收運中元紙錢

雲林10大肇事路口竟是這裡...9月全國交通大執法　取締4大項目違規

黃偉哲重視溪北在地建設　先進運輸系統串聯四大都會中心吸引年輕人根留溪北

安心旅遊補助嘉義市申請破億　7萬7千個房間住房率破7成

嘉市工策會雙語認證標章開課　雙語菜單店家外客溝通無障礙

私有建物提報古蹟　天理教東門教會+黃文醫生故居成嘉義市首例

貫徹稽查限期改善　台南市政府施鐵腕安定竑榮實業拆違建

基隆聯合婚禮改採報名抽籤制　有機會獲郵輪蜜月大禮

女子遇假親戚詐騙　警方攜手銀行成功追回匯出款項

雅賊風雨無阻偷高價盆栽　永康警不到1日逮人追回12盆

史上最美汽車歡慶60歲！Jaguar「E-Type復刻版」開放預訂

南港21樓東明社宅「鬼電梯」竟卡60樓修不好…　住戶抖：關在家裡吃泡麵

中職／兄弟休息室貼激勵紙條　大家都在猜「以烈」是誰

敷面膜刺痛發癢代表太缺水？皮膚科醫師破解網路3大保養謠言

《Produce 101》導師Cheetah長髮＋淡妝根本變個人　韓網被美貌驚呆：是女偶像吧！？

導演認定她當女主！　李霈瑜「看壁虎大叫」NG 39次…壓力大到夢遊

甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了

敗選唯一可能　川普指控：民主黨操縱選舉！　

嘉義資源回收車變身環保運鈔車　淨車保平安...集中收運中元紙錢

《超偶》踢館魔王升格人妻！　撇緋聞陰霾...宣布「雙喜臨門」

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

地方熱門新聞

獨／彰化田邊洗垃圾車！清潔員：去檢舉啊

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

大膽島「碧血池」　當地人的超級禁地

萬人血清試劑用陸貨？衛生局公布來源

雲林「開路地藏王廟」　終結陰陽路傳說

昇恆昌頭份快閃特賣　連8天掀搶購潮

91歲老父　請子代立《參戰聲明書》

離岸風電威脅飛安恐遭駁回！鄭文燦回應

埔里男持刀殺老友後自殘釀1死1重傷

拒買點數遭恐嚇公開裸聊視頻

三重爸8樓爬窗摔死！鄰驚見2隻腳在外面

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

彰化萬人血清檢測　報告突然喊卡

黃偉哲慰勞遭垃圾髒水潑身清潔隊員

更多熱門

相關新聞

嘉義市18商家婦女節推專屬優惠

嘉義市18商家婦女節推專屬優惠

婦女節當天，嘉義市長黃敏惠化身「秘密客」帶大家尋找療癒甜點，希望女性朋友們可以多愛自己一點！ 國際婦女節是在每年的3月8日，為慶祝婦女在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻和取得的巨大成就而設立的節日。嘉義市長黃敏惠於Mimico Café秘密客咖啡館與品牌總監Miva鄧竹伶共同拍攝婦女節慶祝影片。在這專屬女性朋友的特別日子，祝福大家《women（我們)幸福快樂》。

嘉義市工商策進會提供免費諮詢及媒合輔導資源

嘉義市工商策進會提供免費諮詢及媒合輔導資源

關鍵字：

嘉義市工商發展投資策進會雙語溝通陳香縈

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

蕾菈被控「買IG粉絲」凌晨親揭真相

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面