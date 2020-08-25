嘉市工策會雙語認證標章開課　雙語菜單店家外客溝通無障礙

▲雙語服務課程由總幹事陳香縈親自規劃。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市工商發展投資策進會2020年推出「城市品牌國際化：嘉個好友」計畫，與中正路（二通）區域22間店家攜手作為計畫示範街廓，於八月份開始辦理18小時的雙語互動課程，課程辦理時間為8月19日至9月23日，由嘉義市工商策進會總幹事陳香縈與三位外師搭配，讓參與店家能透過課程更加理解外國旅客的語言、文化及實際英文練習。最後完整修習課程的店家將頒發「嘉義市雙語服務認證標章」，並製作店家雙語菜單，及英文版品牌介紹、計畫美食地圖等素材，讓店家能有更合適的雙語交流工具完成對旅客的介紹及交易，進而將更美好的人情傳遞給國際旅客。

陳香縈指出，以「嘉個好友」作為雙語服務認證的主結構，呼應現代社群時代常說的「我們加個好友」，以詼諧方式打破溝通藩籬，然而。每一座城市要有更長遠的競爭力，國際觀與雙語能力必不可少。

但語言學習更重於教育基礎，短期間要增進語言能力著實有難度，因此「嘉個好友」計畫更重視讓店家能理解外國人的文化與思維，同時針對實戰英文對話做練習，畢竟最重要的是讓店家的特色能被國際旅客知道，進而完成商品的交易。

計畫以中正路做為示範街廓，涵蓋吃喝玩樂四大品項，精選22間店家，除了熟食、甜點、中藥行，甚至還有磅秤老店。當中除了資深店家外，也有新生代店家。雙語服務課程由陳總幹事親自規劃，她強調，第一堂課先做初步的分組，以工作坊的形式進行，慢慢將學員對於英語的回憶拉出來，語言要速成，要提供類似公式的套版，因店家涵蓋熟食、甜點、伴手禮等等，會協助模擬出服務客人時會出現的狀況，將客人進到這家店，到付錢拿到商品，中間所有會發生的情境都納入，一步一步「把情境變成英語公式」，讓大家練習口語表達。而品牌故事與雙語菜單設計完成後，也會提供給學員練習，作為教材的一部份。

在文化這塊，期望透過課程包裝，讓店家了解，擁有國際觀不僅是說一口好英文，更包含其他素養。課程提供一把開啟國際觀素養的鑰匙。讓學員了解如何去應對文化差異，才能提供好的服務給外國旅客。而其中「跨文化溝通」也會從6個單元中去解構面部表情、聲音、動作等，讓大家能從不同角度了解「喔!原來我們覺得理所當然的事，或許對外國人來說，並非如此。」

▲計畫以中正路做為示範街廓，涵蓋吃喝玩樂四大品項 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳香縈總幹事說，本次選擇「二通」的原因是看上二通商圈的故事資源，從日治時期開始就是僅次於「大通」(今中山路)的市區道路，又名「本島人街」的二通隨時間推移，即使老去了街廓仍吸引七、八年級生選擇回來創業，新型態商業、服務業聚集於此，不僅與中山路平行，又適合步行，絕對是嘉義市具備「步行觀光」潛力小區域。能與二通商家一起碰撞出新的火花也是令人十分期待。

▲雙語服務課程做初步交流 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市工策會除了替店家輔導語言基礎外，也免費替店家製作菜單、品牌介紹的雙語翻譯素材，讓即使英文不熟練的店家也能透過這些工具，漂亮完成與國際旅客的商業溝通，更預計在十月份課程結束透過計畫成果展，推出宣傳短片，作為網路宣傳的另一亮點。