「和國軍道歉」　王定宇轟馬英九：連卸任總統的格都沒有





▲馬英九在「國家不安全研討會」的言論引起熱議。（圖／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九與前國家安全會議秘書長蘇起在研討會中提到，「美國對台口惠實不至」、「台灣是棄子」、「國軍一天就會投降」、「川普不會來救」等言論。對此，民進黨立委王定宇痛批馬英九，「欠國軍一個道歉」。

總統蔡英文回擊，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。此外，國防部也發布一支75秒作戰影片，強調無懼共軍，戰到最後一兵一卒。

不過，大陸官媒《環球時報》發布社評指出，台灣國防部宣揚「戰到最後一兵一卒，也絕不讓敵人越雷池一步」，這種吹牛皮完全是自欺欺人，「一旦戰爭爆發，民進黨當局勢必下台，乃至覆滅」。

王定宇24日在臉書表示，馬英九曾擔任三軍統帥的總統，竟然這樣侮辱國軍，欠國軍一個道歉，中共官媒《環球時報》馬上把這個點撿起來當一篇社論，嘲笑台灣被打之後會驚慌失措、立即投降。

王定宇指出，不需要戰爭，也提醒中共解放軍戰爭不是靠吹牛打贏的，當年823砲戰，台灣是堅守且打贏，現在追求戰爭的國家或軍隊會成為世界公敵，解放軍正在犯這樣的錯，好戰者必亡，環球時報與其寫這種沒有用的文章，不如看看自己國家的解放軍在各地有多不受人歡迎。

王定宇說，很遺憾的，環球時報可以撿這個哏，「是因為台灣內部出了一個馬英九，我們自己內部出了一個不肖子，才會讓外部的中共的軍隊嘲笑台灣」，提醒馬英九若認為國軍這麼不堪，那當了8年的總統，責任也是要承擔，跟國軍道歉，不要連卸任總統的格都沒有了。