藍晒圖變遊戲場　反毒實境遊戲陪青少年健康放暑假！

▲台南市政府「青春好動活力一夏」實境遊戲活動，在藍晒圖文創園區，由市警局與毒品危害防制中心合作舉辦，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年暑期「青春好動活力一夏」實境遊戲活動於8月22日在藍晒圖文創園區，由市警局與毒品危害防制中心合作舉辦，下午4時20分由台南市長黃偉哲帶領市府團隊包括警察局、衛生局、教育局並結合台灣台南地方檢察署、台灣更生保護會台南分會等相關單位一同支持反毒運動，期以擴大「反毒」宣導成效。

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這次特邀請私立南英商工職業學校鳳凰花反毒劇團舞蹈開場表演，以輕鬆有趣的方式揭開活動序幕。本次活動將整個藍晒圖文創園區變成遊戲場，在遊戲過程中，透過道具包及手機APP系統，將戶外場景變成遊戲的一部分，將反毒和正向生活等相關知識列入解謎問題，除了靜態的場景謎題之外，利用互動性關卡安排親子、師長或民眾共同腦力激盪破解難題，一方面培養青少年解決問題的能力，另一方面促進親子互動，增進感情，透過寓教於樂的遊戲潛移默化，無形中讓青少年及民眾瞭解吸食毒品之刑責與危害，建立拒絕毒品的能力，進而提升拒絕毒品的知識及技巧。

台南市長黃偉哲期勉同學維持正常生活作息外，期讓青少年能夠度過健康陽光、安全愉快的青春暑假，呼籲市民朋友們若是遇到毒品，應表明態度，堅持拒絕，並盡速離開現場，切勿因一時好奇嘗試毒品，進而上癮，並多關心周遭親友狀況。

台南市警局長詹永茂表示，暑假期間同學應維持正常生活作息，警方自7月1日0時起，在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所加強臨檢，預防青少年吸毒、深夜遊蕩、流連網咖、出入不當場所等，藉以營造優質環境，期讓青少年能夠度過健康陽光、安全愉快的青春暑假。

・零負評、被暱稱為萬用霜