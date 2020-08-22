「中國若決心武統，台灣撐不過2周」　美媒：美軍在台海也抵不過解放軍

▲美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

記者崔子柔／綜合報導

美國新聞網站「Real Clear Investigations」17日指出，五角大廈和智庫蘭德公司（Rand Corp.）曾對台海戰爭進行多次兵推，結果都是美軍戰敗。甚至有專家直指，中國若決心武統，台灣根本撐不過2周。

蘭德的國防事務分析師奧赫曼內克（David Ochmanek）表示，美軍在兵推裡輸了好多年，他們也無法理解和中國對戰時會慘敗的理由。

進行兵推時，五角大廈官員和藍德分析師假設，當中國決心武統台灣並認定美軍會出手干預的情況下，中國會先對美軍的沖繩、關島基地及佈署在西太平洋的船艦發射飛彈攻擊。美軍會先用愛國者飛彈做抵抗，但解放軍仍可成功讓數百枚飛彈擊中目標。美軍佈署在台灣附近的潛水艇這時會擊垮數艘共軍軍艦，包括載著大批士兵的兩棲登陸艦，但共軍仍會有20至25艘船艦在台海攻擊，每艘配備約12枚魚雷及10枚魚叉反艦飛彈。

專家預測，美軍在戰爭爆發頭2日就會有成千上萬的士兵戰歿，並損失數十億美元。蘭德資深防務研究員希斯（Timothy Heath）指出，中國能造成的損傷相當驚人，反艦飛彈能擊垮美軍航母、戰艦，地對空飛彈則能收拾美軍的戰機、轟炸機，而共軍在阻止美軍支援台海的同時，最大的挑戰就是發動一連串的行動讓士兵登陸台灣。

▲美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

美國海軍戰爭學院中國海事研究所教授戈登斯坦（Lyle Goldstein）提到，多項訊息都顯示，中國會先派遣空降部隊佔領台灣，「他們正計畫2種空中攻擊的可能性，第一是派傘兵部隊和直升機部隊垂直包圍（vertical envelopment），二則是必要但非主力的兩棲登陸方式，最新戰術著重在空中攻擊，確認地面狀態後再派出更多部隊攻進海灘，解放軍現在對於空中攻擊所進行的演習密度和規模相當驚人。」

戈登斯坦也說，解放軍已鎖定台灣四方的15至20個登陸點，兩棲部隊的蛙人會空降部隊會同時企圖登陸，當台灣軍方進行地空防禦時，共軍勢必會將部分灘頭及機場佔領，接著就能確保物資能傳送至前線，「我的預測是1或2周的時間，台灣就會被攻下。」

奧赫曼內克認為中國的戰略是要趁美軍抵達前，確保已經控制住台海，「一旦如此，就會像硫磺島戰役一樣，只要台灣被共軍佔領，想要用兩棲攻擊重新奪回它，那樣的狀況實在不是我們想看見的。」

奧赫曼內克也指出，美軍應該要著重在長程飛彈攻擊來對付共軍，900公里外就可以發動，另外在台海佈署無人潛艦也能及時對共軍兩棲登陸艦發射魚雷，台灣軍方更要加強空中偵察能力，盡早鎖定敵人位置，「台灣需要的不是F-16，而是反艦飛彈、水雷、機動式空防系統，戰爭突然開始，F-16根本來不及起飛。」