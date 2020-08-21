9月起易違規肇事路口大執法！路口慢看停　你我都平安

▲大安分局長王旭昌指出，根據大安分局統計轄內109年1月至7月交通事故，肇因以「車輛搶越行人穿越道」及「行人未依規定穿越道路」為主。（圖／記者游宗樺攝）

生活中心／綜合報導

交通部統計全國近年交通事故死亡均呈現有逐年增加趨勢，107年死亡計2,780人、108年死亡2,865人，109年1至5月則有1,221人。再以行人交通事故死亡來看，107年行人死亡人數計406人，108年計458人；行人死亡人數近4成發生路口，路口因「車不停讓人」之行人死傷件數近3年亦逐年攀升。

大安分局長王旭昌指出，根據大安分局統計轄內109年1月至7月交通事故A1死亡事故計2件，1件死亡發生在路口、1件係行人違規穿越道路；A2交通事故共計1491件，其中機車肇事759件，占事故總件數50.9％，汽車肇事計523件，占事故總件數35％；而行人及自行車肇事計209件，占事故總件數14％；交通事故的肇因以「車輛搶越行人穿越道」及「行人未依規定穿越道路」為主。

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大安分局長王旭昌表示，大安分局為防制交通事故，自109年9月1日起針對大安區十大易違規肇事路口（忠孝敦化路口、忠孝復興路口、仁愛敦化路口、仁愛復興路口、信義復興路口、信義建國路口、信義新生南路口、基隆和平路口、基隆羅斯路口、基隆辛亥路口）規劃加強取締闖紅燈、車輛不禮讓行人及行人違規等「路口安全」大執法勤務，以避免事故再次發生。

大安分局長王旭昌說，經統計109年1月至7月期間取締汽車行經行人穿越道不禮讓行人計567件，比去年同期增加32件、取締行人不依規定穿越車道計688件，比去年同期增加50件，執法強度均顯著增加。

大安分局長王旭昌也提醒，大安分局呼籲用路人，應遵循路口安全三步驟，「慢」：接近路口，減慢速度、「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」暫停，讓行穿線的行人先行。此外並藉由民眾參加社區活動機會，宣導交通安全觀念，透過宣導及執法並進的防制策略，杜絕駕駛僥倖違規心態及建立正確交通安全觀念。