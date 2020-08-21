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預防孤獨死、急難救助　聲控晶片即刻救援...喊「救命」就能求援

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▲▼業者張貴宏研發的聲控晶片，透過呼喊連絡家人，大大增加救援速度，與多家企業合作推廣。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼業者張貴宏研發的聲控晶片，透過呼喊連絡家人，大大增加救援速度，將與多家企業合作推廣。（圖／記者鄧木卿攝）
 

記者鄧木卿／台中報導

藝人羅霈穎日前在家中身亡多時才被友人發現，引發社會「孤獨死」的討論聲浪，台中市目前列冊獨居長輩有3005人，身心障礙者有12萬6千多人，一旦在家中發生意外來不及打電話求救該怎麼辦？有業者就研發出聲控晶片，只要喊出「救命」就能提醒家人或連繫保全。

▲▼業者張貴宏研發的聲控晶片，透過呼喊連絡家人，大大增加救援速度，與多家企業合作推廣。（圖／記者鄧木卿攝）

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研發業者張貴宏表示，聲控晶片可裝設在電梯、住家、公共廁所、醫療病床、長照中心、學校，甚至提款機等，一旦遇上搶劫、失火或是疾病發作，如果大喊「救命」、「失火」或是「我要醫生」等關鍵字，不但可以通知家人，甚至也能和保全或社福單位連線，比起打電話或是緊急按鈕，更能大大增加救援速度。

台中市社會局表示，列冊獨居長輩人數至今年6月約有3005人，身心障礙者有12萬6千多名，目前已有許多民間業者投入居家安全回報系統，現在有業者研發聲控回報裝置，如果成功，應該可以幫助到更多弱勢族群，政府單位樂觀其成。

出席的龍寶集團董事長柯在及美國墨石證券總裁張義發認為，聲聯網是未來的趨勢，所研發出的離線AI語音辨識引擎技術晶片更是該領域的佼佼者，未來發展可期，甚至還能躍身國際市場。

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