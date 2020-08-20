金防部中將遭爆討百瓶高粱做公關　列名55位記者當人頭

圖文／鏡週刊

本刊接獲民眾爆料，金防部指揮官賀政上週為了823紀念活動贈送紀念品，發文給金門縣政府民政處、觀光處索取180瓶高粱酒。根據金防部公文附上的邀請媒體名單，共有55位主跑總統府的記者、25位金門駐地記者。不過，總統府向本刊證實，23日總統蔡英文到金門並未邀請府線記者隨行。

根據金防部發給金門縣府觀光處的公文附件，邀請媒體名單幾乎涵蓋各大媒體，其中從台灣前往採訪的記者包括：中央社5人、中評社1人、大紀元時報1人、工商時報1人、中國時報3人、青年日報1人、聯合晚報1人、聯合報1人、蘋果日報1人、TVBS4人、三立電視4人、中天電視4人、公共電視1人、台視2人、民視2人、東森2人、壹電視2人、華視2人、新唐人電視2人、寰宇電視2人、上報2人、世紀新聞1人、新頭殼1人、獨立媒體1人、Hit Fm1人、央廣2人、中廣2人、多維新聞1人、鏡週刊1人、三立新聞網1人。

不過，這份名單中錯誤百出，不但今年6月2日已停刊的《聯合晚報》被列入，還有已離職的電視台記者也被列名其中，至於被列在名單中的本刊記者根本沒受邀，不知為何被金防部列入。

據了解，被列名其中的記者全數都是主跑總統府路線的記者，多數是去年蔡英文到金門出席823砲戰時隨行採訪的記者。

不過，總統府向本刊證實，23日蔡總統因僅出席823紀念活動，因此目前並未規劃邀請府線記者隨行採訪。也就是說，金防部向縣府索取高粱酒而列出的80人名單中的55位台灣記者根本就不會在23日前往採訪，金防部恐涉公文登載不實，甚至有詐取財物之嫌。

至於名單中的25位金門記者，光是金門日報就列了10人，另外中央社、聯合報、中時、自由時報、華視、台視、金馬之聲廣播電台、太武之春廣播電台、年代、民視、中天、TVBS、東森、壹電視、蘋果日報各1人。

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