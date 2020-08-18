廁所髒臭＝窮到哭！專家揭「浴室5大敗點」運勢暴跌　學會這幾招…傷害歸零

▲你家的廁所也髒到不行嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

一想到居家環境中最容易產生臭氣及濕氣的地方，第一直覺就是廁所了，其為家中主要排出穢物、清洗髒汙的地方，也最容易產生晦氣及細菌，恐直接影響風水氣場。命理老師李行就分享「廁所5大敗點」對居住者運勢的影響，教你如何靠著佈置把傷害降到最低。

廁所光線、潮濕程度與氣味會影響一個人氣勢？李行老師在個人粉專指出，廁所是居家主要排汙、清洗的地方，最容易產生許多穢氣、濕氣、臭氣和細菌，也最直接影響風水氣場，導致居住者健康及各方面運勢一路走下坡。於是他教導大家透過日常小方法，轉換廁所的負面磁場，就能輕鬆把廁所缺陷對居家風水的影響降到最低。

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李行老師分析廁所暗藏的5大缺點，及其所造成的運勢傷害：

1.廁所昏暗：財運黯淡、事業受阻

佈置小秘訣：

＊放置小盞暖色LED夜燈24小時開啟

＊放置顏色光亮鮮豔的腳踏墊（如有乾濕分離）

＊廁所風格以淺色系或是亮色系為主



2.廁所潮濕：元氣虛弱、健康亮紅燈

佈置小秘訣：

＊洗手台和地板隨時保持乾燥、清潔

＊放置黃金葛、虎尾蘭等植物

＊放置香氛乾燥花



3.廁所穢氣：氣場渾沌、運勢下滑（例如廁所對大門、房門、廚房門、樓梯、餐桌、床）

佈置小秘訣：

＊廁所門口掛上過膝門簾

＊放置黃金葛、萬年青、富貴竹以淨化磁場

＊廁所門口放置紅地墊

▲命理師李行分析廁所5大敗點對居住者造成的影響。（圖／李行老師授權提供）

4.廁所臭氣：健康受損、財神不入

佈置小秘訣：

＊馬桶使用後保持關閉、隨時保持乾淨整潔

＊放置黃金葛、萬年青、富貴竹淨化空氣

＊使用擴香瓶



5.廁所雜亂：滯礙難行、漏財不斷

佈置小秘訣：

＊洗臉台使用「托盤」將物品擺放整齊

＊運用馬桶上方裝訂「層板」增加收納空間

＊運用「玻璃罐」收納小物品