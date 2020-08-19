麗寶樂園女泳客遭偷摸　1高中生涉性騷送辦...園方：犯行若確認列黑名單

▲麗寶水上樂園是夏天玩水熱門景點，但卻傳出性騷擾事件。（圖／麗寶樂園提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市麗寶水上樂園日前傳出有女泳客比基尼被男泳客偷扯下之後，昨天又有女泳客在臉書爆怨公社自述自身也被偷摸的經歷，而且這次更嚴重，不但偷摸下體，還摳了好多下，她當時不敢回頭看，就算後來有救生員幫忙，但因為沒證據，最後不了了之，她PO文是希望不要再有受害者。

▲網友在臉書爆怨公社PO文被偷摸經歷。（圖／臉書爆怨公社）



上周有1名女子在臉書上表示，她在麗寶水上樂園玩水時，被不明男子從後面偷摸她的身體，比基尼肩帶也被拉扯，還好當時同行友人剛好拍照，拍下男子偷摸過程，據了解，這人是高中生，已被警方依性騷擾防治法函送法辦，但昨天又有女泳客PO文自身經歷。

該女子說，她一直以為這種事情不會發生在她身上，結果就在今天發生了，她獨自去馬拉灣玩大海嘯，當第三波海浪退潮後，她感覺到有一隻手從後面觸碰她下面，不是不小心，還多摳幾下，她腦袋空白，嚇傻了，不敢回頭看。

她跑去跟救生員求救說，她被摸了，女救生員一一詢問後面一群男生，男生們當然是裝傻、互推沒有之類，救生員也警告他們，不准再靠近，最後當然沒有證據，只能不了了之，她很後悔跟恐龍一樣反應不及，希望不要再有受害者。

園方表示，騷擾行為已明顯違法，呼籲遊客遇到騷擾事件，務必主動告知現場人員，若犯行罪證確鑿者，會立即協助報警，並列為黑名單、禁止入園，此外，也會加強駐衛警巡邏，並加強廣播，提醒遊客們保持距離，以防發生碰撞意外。

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