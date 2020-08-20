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林靜儀3疑點批「彰化篩檢」：這樣搞4個月疫情沒爆發　只能說天佑台灣

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彰化縣衛生局精準篩檢引發爭議，林靜儀提出3點質疑。（本刊資料照）

▲彰化縣衛生局精準篩檢引發爭議，林靜儀提出3點質疑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

彰化縣衛生局的「精準篩檢」已施行4個月，日前因為揪出一名無症狀感染者，獲得外界關注，然而也因為其採檢方式與中央指揮中心的原則不同，指揮官陳時中要求政風單位介入調查採檢原因。前立委林靜儀則指出，彰縣衛生局的採檢方式疑似違反了居家檢疫不得外出的原則，提出3大疑點，並直呼「這樣『超前部署』搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」

彰化縣衛生局長葉彥伯昨出面解釋，彰化縣並非採取入境者一律普篩，而是針對高風險者採取「精準篩檢」，在入境反國者居家檢疫的第3天或第10天，在當事人同意下邀請來醫院做採檢，也強調這些受篩檢的民眾都是由防疫計程車，或是親友戴口罩開車陪同前往指定醫院。

請繼續往下閱讀...

前民進黨立委、醫師林靜儀對此提出質疑，她表示，自國外返國而無症狀者，在隔離14天之中是不能與人接觸的，若有症狀須依照1922防疫專線指示就醫，但彰化縣衛生局卻在他們居家檢疫的10天內與進行採檢，讓林靜儀忍不住表示「彰化縣政府你們是在自造防疫破口嗎？」

此外，還有網友爆料，在返國後被彰化縣衛生局安排，在居家檢疫第3天時前往彰化秀傳醫院進行採檢，但因為已離開居家檢疫地點，因此收到警政單位的警告簡訊，林靜儀直呼衛生局問題很大，隔離民眾非常無辜。

林靜儀最後提出3點質疑，第一、「醫院是否知道衛生局安排前來『檢查』的是『無症狀的隔離中』個案？」第二、「地方主管機關是明知隔離控管中的個案『自行離開隔離處所前往醫院』嗎？」第三、「醫院如果明知是『無症狀隔離者』，公費採檢費用是如何申報的？」

林靜儀表示，若彰化縣政府和民眾提供的資料為真，縣府害民眾違反規定的帳算誰的？而對於彰化這樣「超前部署」長達4個月，卻疑似出現防疫破口，她也直呼「台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」


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