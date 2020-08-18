愛上14歲妹！19歲男帶回家過夜　檢告誡：別再犯…他「管不住頭」偷跑下場慘

▲19歲男2度帶14歲小女友回家過夜，檢方出言苦勸，他仍捺不住偷跑，再度吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

19歲男子阿傑（化名）與14歲少女小琪（化名）交往，還2度帶小琪回家過夜，被小琪媽媽抓包，氣得一狀告上法院。案經檢方偵訊，阿傑最後以3萬元交保，而當時檢方還苦口婆心勸2人不要再犯，孰料，阿傑交保後又再度將少女帶回家，甚至疑似發生性關係。檢方最後依2個略誘罪嫌將阿傑起訴，另外疑似發生關係部分，則另行分案調查。

檢警調查，小琪是單親家庭，媽媽因為獨力養家，工作相當忙碌，而小琪疑似時常見不到媽媽，而不喜歡回家，於是在外尋求溫暖、心靈寄託。2019年小琪透過友人介紹認識19歲的阿傑，2人一拍即合成為男女朋友。

小倆口愛得火熱，3、4月間阿傑還2度騎著機車載小琪回家過夜，被小琪媽媽發現，於是上門尋人。起出，阿傑還謊稱少女不在家中，但小琪媽媽不相信其說法，立刻報警處理，而警方調閱監視器畫面後，發現阿傑確實騎車將小琪載走，因此依法將他送辦。

阿傑事後坦承知道小琪年紀，並在沒有經過家長同意之下，多次將小琪帶回家過夜，但他強調，2人是真心相愛的男女朋友，也沒有任何惡意。檢方訊問後，認為阿傑有極大可能再犯，因此當庭將他逮捕，諭令3萬元交保。

據了解，開庭時小琪媽媽也到場，並難過表示，因為平常工作關係，與小琪見面時間少，直到開庭才終於見到很久沒見的女兒，也讓她忍不住眼泛淚光。檢方見狀，也苦口婆心勸說2人，要小琪回家好好孝順媽媽，也要阿傑不要再犯。

孰料，事隔沒幾天，小琪又再度離家，而剛交保的阿傑竟也不顧檢方告誡，第3度騎車載小琪回家，還疑似發生關係。檢方調查後，認為阿傑3、4月間的行為涉犯略誘罪，因此將他起訴，而交保後再犯以及疑似發生關係的部分，檢方則已分案調查。

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