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詐騙集團車手「正妹頭目」照片曝！20歲月領破億贓款　北投藏身處揭曉

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朱女與李女加入不法集團當車手，他們利用孕婦不得關押的法規，即便多次遭到逮捕，也能交保離開然後繼續犯案。（圖／翻攝畫面）

▲朱女與李女加入不法集團當車手，他們利用孕婦不得關押的法規，即便多次遭到逮捕，也能交保離開然後繼續犯案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市北投警分局轄內近60個ATM，今年5月間在3天內遭詐騙集團車手提領數百萬元。檢警不甘被歹徒當成塑膠做的，迅速成立專案小組反擊，查出該集團成員共25名，其中2名孕婦車手利用「孕婦不得關押的漏洞」，帶領集團其它車手每個月最高曾從ATM領走2億元詐騙所得，警方即便多次逮捕她們，最後只能眼睜睜看著她們交保離開，然後繼續犯案。

今年5月31日晚間，一名謝姓車手剛提領贓款準備離開銀行時遭警方逮捕，身上被起出20多萬元現金及10多張提款卡，人贓俱獲被士林地方法院裁定收押。而謝姓車手落網後胡扯自己是個體戶，是朋友託他幫忙領錢。

但警方清查北投光明路一帶的監視器，發現謝不僅有同夥，其餘6、7名男女車手也在同一時間於光明路一帶出沒，接連好幾天，車手各帶著數十張金融卡，肆無忌憚地「清空」北投各郵局、銀行、農會等提款機。

警方查出，該集團成員都住在北投公園旁的「水紗蓮休閒旅館」，清查旅館監視器時，好幾位偵查隊員同時認出一名朱姓女子，原來朱女來頭不小，她在北台灣警界是赫赫有名的「職業車手」，也是該集團的車手頭目，專責指揮與調派車手。

今年5月間，車手集團在北投多家金融機構ATM狂領數百萬元引起警方注意。（圖／翻攝畫面）

▲今年5月間，車手集團在北投多家金融機構ATM狂領數百萬元引起警方注意。

警方透露，朱女年約20歲，外表就是個打扮時髦、愛漂亮的女孩。但每個月光從她手中經手的詐騙贓款，保守估計就超過上億。今年4、5月起，幾乎雙北的車手ATM提領案中，監視器都曾錄到她的身影。

朱女知道女子懷孕5個月以上、生產完2個月內，依法不能羈押，特別找來身懷六甲的澎湖國中同學李姓女子擔任「心腹大臣」，李女日前提領贓款時被逮後，北檢向北院聲押未果。李女甚至隨身攜帶診斷書，只要被抓開庭時，就持診斷書向法官求情，強調沒有錢，希望能獲釋回家。

李女「甲好逗相報」，她的閨蜜藍姓女子也身懷六甲，也進入集團當起車手，李女與藍女感情不錯，兩人就這樣成了朱女手底下2名業績最好，又不怕被關押的「左右護法」。

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