台大暴力男變網紅！舊愛聯合起底曝真名　爆逼性奴「澆熱水勒脖」

圖、文／鏡週刊

過去曾被指控對多名女友暴力相向，並將她們軟禁在宿舍的台大電機系學生謝廷鴻，遭人爆料化名為「Elias」，搖身一變成為知識型網紅，高調地在個人頻道大談高效率戀愛法，引起不少質疑。本刊找到曾遭謝男暴力相向的前女友，透過被害人親述，還原謝男恐怖情人的真面目。

▲網紅Elias（本名謝廷鴻）在YouTube開設頻道，走知識型風格，還自創「真愛公式」，教人如何尋找真愛，但卻被起底是恐怖情人。（圖／鏡週刊提供，下同）

靠著斯文外表及極具魅力的低沉嗓音，在YouTube開設個人頻道的「Elias」，僅上傳16支影片，就已經吸引破萬的粉絲訂閱追蹤，不少粉絲都大讚他的頻道質感很高。

Elias將個人頻道定位為知識型內容，把許多科學及物理法則，應用到日常生活。其中一支影片，內容描述他自創一套公式，教人如何估算自己應該在幾歲確定結婚對象，才能以最高的機率找到真愛，還提醒網友在那之前應多談戀愛作為練習，獨創的戀愛教戰守則，成為他最熱門的影片，更將他塑造成為情場高手。

影片底下有許多網友大讚題材有趣、有質感，甚至有人認為受益良多，留言表示感謝。但留言板中也露出不尋常之處，有網友留言：「請問你的暴力行為是為了諷刺台女而做的當代行動劇嗎？還是要諷刺整個不公的世界？」另一支講述「誘導式訊問的」，也有網友留言：「對於打官司這麼了解，是不是很有經驗啊？」

有眼尖的網友發現，這位在個人頻道大談高效率戀愛法的帥男，竟然是昔日社會新聞的男主角，曾遭多位前女友指控把另一半當性奴，且對女友澆熱水、勒脖，在台大校園轟動一時的恐怖情人謝廷鴻。

網友比對謝男當時拍攝的道歉影片，發現是同一個人。謝男也在Dcard留言，不避諱地大方承認身分，但他矢口否認所有指控，澄清自己絕未對任何一任女友動手。

但本刊循線找到曾被謝男暴力相向的前女友小玉，她說，當時她和謝男分手後，台大的性別平等教育委員會曾進行調查，謝男也申請休學，但如今他已經復學，上節目自稱是台大電機系四年級，「想到他過去做的那些事情，現在竟然搖身變成網紅、戀愛大師，讀著因感情徬徨無助女孩寫的信，我感到格外諷刺…」。小玉並回憶當時謝男種種的可怕行徑。

本刊也致電向謝廷鴻求證，但謝廷鴻只說他正對另一任女友C進行傷害案件求償訴訟，不希望現在被做報導，對於自己也因毆打女友C而被以傷害罪起訴部分，隻字未提，本刊針對此部分詢問他有無相關說明，但直至截稿前，謝男仍已讀不回。

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