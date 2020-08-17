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文總秘書長林錦昌請辭：「進退有時，來去自如」

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▲▼林錦昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲文化總會秘書長林錦昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文陣營中，作風極為低調的大將、文總秘書長林錦昌外傳上個月遞出辭呈，主要是針對近期陷入標案疑雲，除了明志也不希望造成總統困擾。對此，林錦昌16日晚間受訪時，親自以8個字回應：「進退有時，來去自如」。

林錦昌日前遭到國民黨、特定媒體質疑，他與特定公關公司有關，以取得政府標案、蔡英文競選連任宣傳業務等，協助賺得民進黨選舉2000多萬元。不過，他回應時強調，根本沒有聽過該公關公司，也不認識負責人，他覺得牽扯關係莫名奇妙。

對此，外傳林錦昌近日向蔡英文遞出辭呈，除了明志也不希望造成總統困擾。親近人士16日晚間表示，因新冠肺炎疫情嚴重衝擊，今年國內外藝文展演活動幾乎全部停擺，文化總會各項大型年度計劃也受影響，包括原訂五月配合東京奧運在上野公園舉辦的第三屆Taiwan plus 音樂及文創展演活動取消、六月配合外貿協會在越南舉辦Taiwan Expo 台灣精品展也改為線上展覽。

親近人士說，上半年文總「新活水」雜誌、「匠人魂」影片仍如期持續出爐，還策劃推出新的Podcast 廣播節目「文化YA總會」。五月份更協助外交部推出「Taiwan Model 」台灣防疫國際宣傳影片，六月國內疫情稍緩，文總隨即恢復「城南有意思」年度大型地方創生活動，並配合總統府及文化部舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」，總計三天共超過60個藝文表演團體在凱道熱鬧登場，不論現場或線上都是疫情以來國內最大規模的藝文活動。

親近人士表示，這幾個月，文總同仁幾乎沒有時間喘息，後續還有甫獲德國紅點設計獎的年度盛事國慶光雕及藝文茶會等活動。對於文總同仁及文化界一起面對疫情困境的努力付出，他表達衷心感謝。

林錦昌在16日晚間受訪時指出，衷心感謝文總以及文化界一起面對疫情困境的努力付出，至於其他政治議題、朝野攻防或個人去留，他一貫淡然以對，不管是政治或人生都一樣，「進退有時、來去自如」。

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