鮮蚵山199元吃到飽！跟手掌一樣大「CP值爆表」...正妹狂嗑停不下來

記者施怡妏／綜合報導

台中的美食愛好者又有口福了！高雄知名的「燒烤店」到台中開分店，只要199元就可以品嚐，產地直送的嘉義東石新鮮青蚵吃到飽，且不限制用餐時間、不收服務費，只有台中店限定。除了海鮮之外，還有肉類可以選擇，網友們紛紛大讚「CP值超高」。

▲▼店家端出超澎湃鮮蚵山。（圖／翻攝自YouTube／高雄美食地圖）

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Youtube頻道「高雄美食地圖」推出新影片，介紹一間位於台中北平路黃昏市場附近的燒烤店，店內的鮮蚵採用蒸煮的料理方式，饕客們可以享受到鮮蚵的原汁原味，此外，5月到9月是鮮蚵最肥美的季節，幸運的話，可以吃到比手掌心還要大的鮮蚵；但鮮蚵的大小也容易受到天氣的影響，遇到梅雨或是颱風就會比較小一點。

影片中，店員端出一大盆堆的像山一樣高的鮮蚵，每一個鮮蚵的大小都比手掌還要大。除了鮮蚵之外，還有巨無霸美國生蠔，大小是鮮蚵的兩倍，店家也很貼心的提供檸檬醬，以及其他的調味料，如果害怕腥味不敢直接吃，可以搭配醬料一起享用。除了主打的鮮蚵之外，其他的餐點也不馬虎，有從屏東直送的新鮮活水泰國蝦，採用鹽烤的方式烹煮，一剝開蝦頭就有滿滿的蟹膏。

▲肉類採用火烤方式料理。（圖／翻攝自YouTube／高雄美食地圖）

若不敢吃海鮮，店內也有許多種肉類可以做選擇，烤沙朗牛、烤雞腿排、烤豬肋排等，肉類則是採用火烤的方式料理，運用噴槍將表面炙燒，激出迷人的香氣。網友們看完後，紛紛大喊，「準備開鮮蚵趴囉」、「想辦法叫老爸們帶我們去」、「看著看著就餓了」、「該約一波了」。

燒烤店

地址：台中市北屯區北平路三段7號

電話：04－22340007

營業時間：17：30～02：00

►本文獲得「高雄美食地圖」授權提供。