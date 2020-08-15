「男人專屬癌症」新藥納健保　活更久還省下200萬元

▲攝護腺癌常有解尿不順的症狀，但因為易被輕忽，所以大多晚期才確診。（圖／男性醫學會提供）

圖文／CTWANT

今年68歲的K先生，因解尿不順就醫，亞東醫院泌尿科主任鍾旭東發現患者攝護腺特異性抗原指數高於正常值近70倍，安排切片檢查後報告顯示為格里森（Gleason score）4+5分攝護腺癌，磁振造影後也發現儲精囊、骨盆腔淋巴結及骨頭等都有轉移病灶，診斷為轉移性攝護腺癌。鍾旭東遂讓患者接受賀爾蒙治療，並使用新一代健保給付藥物Abiraterone，效果顯著，攝護腺特異性抗原指數已降回正常值，並持續追蹤中。

根據國民健康署最新數據顯示，攝護腺癌為108年十大癌症死因第六名。然而，我國30%新診斷之患者為第四期轉移型攝護腺癌，無法以手術或其他治療方法根治，需用賀爾蒙治療等控制病程。鍾旭東醫師表示，自費藥物效果雖好卻過於昂貴，使部分病人難以負擔。他表示健保署今年中將把抗攝護腺癌的新藥有條件納入健保給付，對患者是一大福音。鍾旭東提醒，患者須符合下列三項條件之其中兩項，才符合健保給付條件：1.格里森分數≧ 8分；2. 骨骼掃描出現四個（含）以上病灶且至少其中一處以上為非中軸骨及骨盆腔轉移；3. 出現內臟轉移。

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以K先生為例，屬於符合條件的高風險/高腫瘤體積疾病，存活期原本僅有33.1~35.1個月，不滿三年。但近來年大型研究皆指出若及早給予Abiraterone治療，透過阻斷雄性激素的生成，進而抑制腫瘤生長，可增加患者至少16.8個月的存活時間。鍾旭東表示，使用賀爾蒙藥物的療程為2年，需一日4次地服用藥物，有條件納入健保後可替患者省下近200萬元的藥費。

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