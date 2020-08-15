每7秒1名女童被迫嫁人！索馬利亞推童婚合法…娃娃新娘的悲歌

▲索馬利亞的年輕女孩每天都有可能面臨綁架、虐待、強姦、童婚風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

索馬利亞議會最近打算推出新法案，准許女童在「性成熟的前提下童婚」，並讓「家長同意的包辦婚姻」合法化。這項法案引起了聯合國的關注，批評此舉將是全球打擊性暴力鬥爭中的一個重大挫折，應該立即撤回。索馬利亞2013年與聯合國達成協議，改進該國的性暴力犯罪特別法，如今推出新法卻讓改革大開倒車。

英國《每日郵報》報導，聯合國安理會關注性暴力的特使帕頓（Pramila Patten）表示，新法案將削弱對性暴力受害者的保護，倘若索馬利亞通過這項法案，將讓境內乃至全球在打擊性暴力鬥爭中受重挫，所以必須立即撤回。她還說，索馬利亞在2018年曾草擬一份性暴力犯罪特別法，而且也獲得了部長會議批准。豈料在送交議會時，被眾議院議長以「偏離既定法律」為由將該法案發回，並要求對該法案進行「實質性修正」。

聯合國在2014-2015年進行的分析指出，索馬利亞有超過45%的年輕女性在18歲之前便已成婚或發生性行為。長期為童權奮鬥的「救助兒童會」（Save The Children）2016年的報告也表明，全球每7秒就有1名15歲以下女童被迫嫁人，這樣的情況在阿富汗、葉門、印度及索馬利亞等最為常見。

▲數據指出，索馬利亞女孩童婚率高達45%。（圖／路透）

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）強調，「索馬利亞議會提出的這項法案有可能會讓童婚合法化，我們必須制止它通過。」聯合國駐索馬利亞代表團在另一份聲明稱，新法案「存在嚴重缺陷」，並敦促該國議會重新引入2018年的原法案。聯合國人口基金會駐索馬利亞代表湯姆森（Anders Thomsen）補充，2018年提出的法案對於防止性犯罪並對犯罪的定義至關重要。

日前，索馬利亞成千上萬的人針對該法案發放請願書。英國駐索馬利亞大使范德（Ben Fender）也聲援，「這是國會議員決定索馬利亞未來價值的重要時刻。」

Somali Parliamentarians: Stop the "Intercourse Bill" "Sharciga Galmada" and pass the "Sexual Offences Bill" -



Sign the Petition! https://t.co/4W8THeD9A6



Let's get 10,000 signatures.



Usheega Golaha Shacabka in aay joojiyaan sharciga foosha xun ee Galamada. — SULDAAN (@Suldaan__) August 9, 2020

同時，婦女權利組織擔心，索馬利亞新冠肺炎的流行和旅行限制將加劇對婦女的暴力行為和切割女性生殖器的活動。幾乎所有索馬利亞的女性都慘遭這些舊習影響。

聯合國人口基金會在7月發布的報告中表示，自疫情爆發以來，該國包括強姦在內的性暴力行為增加了68%。近三分之一的受訪者表示，他們認為童婚的增加是因為經濟壓力愈發沉重，而另一部分的原因則是因為學校停課。