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快訊／馬來西亞新增20人確診　其中1患者「從台灣移入」

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▲▼馬來西亞：一名武漢肺炎確診患者為台灣移入。（圖／翻攝自臉書）

▲馬來西亞衛生部14日宣布，新增20人新冠肺炎確診病例，其中有1例為台灣移入。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞衛生部14日在臉書宣布，馬來西亞境內新增20人確診病例，其中有1例為台灣移入。

馬來西亞衛生部表示，14日新增20名確診病例，其中13人為本土感染案例、7人為境外移入案例。境外移入包含1名台灣、1名葉門、1名法國、1名印尼、3名黎巴嫩。

▼馬來西亞衛生部公文。（圖／翻攝自KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA臉書）

▲▼馬來西亞：一名武漢肺炎確診患者為台灣移入。（圖／翻攝自臉書）

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