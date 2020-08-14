台北男深夜酒駕！酒測值0.4送辦　竟查出爸爸是北市分局長

▲中正二分局長許訟嘉的兒子因酒駕被送辦。（示意圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市一名許姓機車騎士日前深夜酒駕，經警方攔查酒測值為0.4，被依公共危險罪移送法辦。豈料，該名騎士竟是中正二分局長許訟嘉的兒子。

據《三立新聞》報導，許男12日晚間與朋友聚會，酒後打算將機車移到附近停車格，途中被警方攔攔檢，才讓酒駕事件曝光。對此，許訟嘉得知消息後，立刻找律師幫兒子辯護，並強調會加強對方的法治教育，不可再犯。

檢方表示，許男坦承酒駕，且無肇事，因此限制住居，並諭令請回。

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