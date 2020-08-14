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「電費我在繳，你不准用！」媳婦怒關浴室燈…害婆婆洗澡洗一半「摸黑裸奔」

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▲▼浴室,清潔,打掃,家事,洗手台,浴缸。（圖／翻攝自pixabay）

▲黃婦當天走進浴室正要洗澡，不料卻遭到媳婦關閉電燈，裸身衝出與媳婦發生爭執。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市黃姓老婦與媳婦莊女雖住同一屋簷下，但婆媳2人長期相處不睦，黃婦更為此向法院聲請保護令，禁止莊女對其做出騷擾行為；但莊女仍為了住家電費問題屢屢與婆婆發生爭執，並禁止婆婆洗澡時開燈。108年8月份，莊女見婆婆在浴室洗澡，竟基於騷擾犯意故意關閉電燈，害得婆婆在黑暗中裸奔，黃婦憤而報警；高雄地院法官認定莊女違反保護令，處其拘役30日，得易科罰金。

判決書指出，黃婦與莊女為婆媳關係，2人同住高雄市林園區住處，自莊女丈夫過世後，婆媳問題逐漸浮上檯面，且2人爭吵漸趨白熱化，三天兩頭就為了生活小事而發生爭執。黃婦不堪其擾，遂於108年2月聲請保護令，內容明訂莊女不得對其有身體或精神上之騷擾、控制、脅迫等不法侵害行為。

但在保護令申請後，莊女仍為了住家電費問題與婆婆屢屢發生爭執，莊女認為住處電費是由她所繳納，婆婆並未負擔一毛錢，所以不能用電，更要求婆婆洗澡時不准開燈；但黃婦聞言後不為所動，仍在住處照常使用水電。

108年8月15日傍晚，黃婦在浴室內洗澡時，電燈突然遭到莊女關閉，四周陷入一片黑暗，黃婦無奈之餘只好裸著身子摸黑走出，並厲聲質問莊女，雙方吵得不可開交，還拉來孫子評評理；但一邊是阿嬤、一邊是媽媽，孫子無法調停2人矛盾，最終黃婦只得報警處理。

黃婦在法庭上控訴，自從兒子過世後，媳婦就開始限制她使用水電，每每洗澡時，莊女都會來巡察，只要看到燈開著就會直接將開關關掉；當天自己才剛脫完衣服走進浴室，電燈又遭關閉，整間浴室黑漆漆，因目不見物無法盥洗，只好裸身摸黑衝出找莊女理論，「我是老人，裸體被看到沒關係，我知道是她（莊女）關的燈，因為每次都是她關我燈，不是只有這一次而已！」

而莊女到案後則否認關燈，辯稱是婆婆自己洗澡不開燈，也不承認有與婆婆發生爭執。但法官傳喚多名證人，眾人皆表示目睹當天黃婦全裸與莊女爭吵，且到場員警也證稱，屋內確實非常昏暗；法官審酌，若是黃婦自己未開燈，依常理沒必要裸身吵架給眾人看，因此不採信莊女說詞，認定其違反保護令，判處拘役30日，得易科罰金，全案可上訴。

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