陸籍貨船載「1334箱未稅菸」想走私！馬祖海巡深夜秒查獲　4船員下場慘了　

記者郭世賢、陳羿妏／馬祖報導

馬祖東莒林坳嶼海域昨（12日）深夜一艘大陸籍無名貨船遭海巡查獲，涉嫌走私1334箱未稅香菸，而海巡人員為避免產生防疫破口，全著防疫裝備，上船進行盤查，確認船上無其他可疑物後，全案將依《兩岸人民關係條例》、《菸酒管理法》進行偵辦。

▲馬祖外海一艘陸籍貨船遭查獲，船上載有千箱走私菸品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署第十（馬祖）海巡隊接獲情資指出，將有不明船隻於馬祖外海接駁走私菸品，立即召集第十海巡隊、第一○岸巡隊、連江查緝隊及連江縣警局等單位合作查緝，確認可疑目標出現後，他們旋即派艇前往查看，最終於林坳嶼外1浬處，查到該大陸籍無名貨船，船上共有四名船員，初步估計約有1334箱、相當於68萬980包的未稅菸。

然而，正值新冠肺炎、牛結節疹與非洲豬瘟疫情期間，海巡人員全程穿著防疫裝備，經過一番盤查，未於船上發現豬肉、牛肉相關製品，初步先替4名船員消毒，量測體溫確認正常後，發予口罩佩戴，並昨（12日）晚間10時許，將船隻押返福澳港，由連江縣衛福局派員，針對該陸船消毒及人員檢疫以確保防疫無漏洞。

海巡署表示，此次陸船查獲載有大量走私菸，恐流入市面販售牟取暴利，民眾如誤用未經合格檢驗菸品，會對身體健康造成危害，因此呼籲民眾，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線，向海巡署通報，本署將立即派員處置。