環時評賀錦麗：有中文名不代表對中國友善

▲拜登將與賀錦麗搭擋角逐年底美選。（圖／路透）

文／中央社台北13日電

美國聯邦參議員賀錦麗成為民主黨總統準候選人拜登競選搭檔，受到中國關注。但有中國官媒及專家認為，賀錦麗經常批評中國，即使有中文名字也不代表對中國友善，反而可能火上加油。

環球時報英文版在報導中，特地將「賀錦麗」3個中文字分拆，解釋為「祝賀」（celebrate）、「精緻」（intricate）及「美麗」（beautiful）。但又聲稱，即使有了中文名字，不應被誤解為此人就「對中國友善」。

報導指出，賀錦麗（Kamala Harris）在擔任參議員期間，對新疆、香港等問題都曾對中國持批評態度。其中，賀錦麗曾直指中國「不尊重港人自治權利」，還指港府「對和平示威者過度使用武力」。

在新疆問題上，賀錦麗曾與另一名民主黨參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）聯名敦促川普政府，針對中國對新疆少數民族採取限制生育政策一事作出回應。

中國國際問題研究所美國研究所助理研究員張騰軍對此表示，目前美國總統川普（Donald Trump）支持率落後拜登（Joe Biden），因此才加強施壓中國以挽回劣勢，未來幾個月可能變本加厲。

張騰軍認為，從賀錦麗以往對涉及中國議題採取的強硬態度看來，賀錦麗加入美國大選，可能只會讓美國兩黨打「中國牌」的策略「火上加油」。