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捷克參院議長8月底訪台　外交部透露背後3大意涵

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▲▼捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）8月底訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

記者陶本和／台北報導

外交部13日表示，捷克參院議長韋德齊（Milos Vystrcil）應立法院長游錫堃邀請，於30日至9月4日率團訪台；目前正與捷方及國內相關單位密切協調。至於本次訪問，外交部也透露其三大意涵，包括「堅定維護自由民主理念」、「強化台捷自由市場體制的供應鏈經貿合作」，以及「促進台捷人文交流，建構雙邊民主社群的制度性合作」等。

外交部指出，由於韋德齊在捷克憲政體制的地位僅次於總統，他的來訪將對台捷雙邊關係、甚至台歐整體關係帶來許多正面影響，就目前相關節目的規劃方向而言，將特別彰顯三種意涵。

首先，是彰顯「堅定維護自由民主的理念」。外交部表示，已故的捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera)曾經為了規劃訪台，遭到對岸各種威脅，承擔壓力，甚至連生命都受到影響。

外交部表示，韋德齊此次來訪，獲得捷克參議院的高度支持，就是要彰顯維護民主自由的決心，不會屈服威權的脅迫，因此他特別邀請柯佳洛的遺孀參團訪台，完成柯氏的遺願。

另外，布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib)也將隨團來訪，韋德齊在台期間將就捷克一貫堅持的自由民主理念發表重要演講。

其次，將「強化台捷自由市場體制的供應鏈經貿合作」。外交部表示，對岸以其市場為武器，威脅報復柯佳洛及賀吉普等政要，干預捷克民主運作，引起捷克社會普遍關切。

外交部表示，韋德齊不畏壓力，此行將率領40多位的捷克企業領袖來台，參加台捷經貿論壇，強化台捷自由市場體制的供應鏈經貿合作，他們當中有許多中小企業、新創業者，代表民主國家裡企業開放、自由、兼具社會責任的精神，而我方已協調相關單位，安排雙方企業交流合作。

最後，則是「促進台捷人文交流，建構雙邊民主社群的制度性合作」，外交部表示，除了捷克相關政要、企業領袖外，也將有捷克的重要大學、研究機構、捷克愛樂等文化團體及媒體陪同韋德齊議長來訪，他們都是捷克民主社群的重要成員。

外交部指出，有些也曾遭遇對岸無理的打壓，包括企圖限制他們的言論自由，希望透過這次訪問，能與台灣民主社群各界團體建立制度性合作網絡。

外交部表示，韋德齊率團訪台，具有歷史性意義，獲得國際社會矚目，美國務卿龐培歐(Michael Pompeo)日前在捷克參議院演講時，也特別讚揚議長訪問我國，我方將持續與理念相近夥伴合作，維護民主、自由及人權的普世價值，強化自由市場體制供應鏈的連結，以利後疫情時代全球政經情勢的穩定發展。

另外，在防疫的工作上，外交部表示，將與中央疫情指揮中心密切協調，參照近日美日政要訪台的防疫措施，詳細規劃訪團交通、住宿、會議及交流、採檢等各層面的完整防疫措施。

外交部指出，將配合指揮中心安排防疫措施訓練課程，相關接待人員都要參加受訓，兼顧外交禮儀及防疫需求，使訪團各項行程順利進行。

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