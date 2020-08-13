「星光大道」選手黑歷史曝光！帶頭衝KTV猛砸店　老闆報警求救也被打爆

▲史男因與網友發生爭執，到KTV砸店遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

曾參加知名歌唱選秀「超級星光大道」的史姓男子，2017年夥同周姓友人持鋁、棍棒衝入一處KTV砸店，就連報警的負責人也慘遭痛扁。新竹地院依毀損、傷害等罪判史男徒刑5月。

史男2010年間因涉妨害性自主罪，遭判刑6月確定，同年又因販毒入獄，直到2015年才出獄。不過史男卻又在2017年與網友結怨，網友找上門向他理論，雙方一言不合發生推擠。

2017年3月29日下午，史男再同友人周男持鋁棒球棍前往新竹市某間KTV，一頓狂砸，將玻璃自動門、冰箱玻璃門、監視器主機與螢幕、廣播主機與螢幕、市內電話主機、櫃台與盆栽等全部砸爛，店內負責人見苗頭不對趕快報警，卻反遭到史男再次痛毆。

法官認為，史男、周男恣意毀損他人物品，明顯欠缺尊重他人財產權觀念，又任意侵害他人身體法益，依毀損他人物品與傷害罪判刑5月，得易科罰金。

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