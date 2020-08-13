26歲單身漢想當大肌男！　健身房狂練3個月「胸部隆起小山」...一戳就痛

▲健身。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

為了身體健康，以及打造出好身材，現在許多人會上健身房，甚至花錢請健身教練指導。杭州一名26歲青年請私人教練指導了3個月，肌肉還沒長出來，卻發現自己長胸部了，讓他傻眼「我還沒有女朋友」。

根據錢江晚報報導，林小帥（化名）公司年度體檢時，發現自己有脂肪肝問題，為了鍛鍊身體，因此狠下心花了１萬塊人民幣（約4.2萬元新台幣）報名健身房，並且請了一名私教。

在鍛鍊之後，小帥看著自己的胸肌逐漸突起，本來還很開心，覺得鍛鍊有成，感到信心大增，但過了3個月之後發現，就只有胸前乳房越來越大，而且一碰就痛，因此到醫院就診。

▲肌肉男示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

經過一系列檢查，杭州市西溪醫院脂肪肝肥胖門診副主任醫師應慧敏介紹，小帥只是中度脂肪肝，並沒有醣脂代謝的異常和其他肥胖相關的併發症，但激素水平測試顯示雌激素、雄激素、孕酮都偏高，B超提示雙側乳腺發育。

小帥得知結果傻眼，「什麼？乳腺發育了！我一個大小伙子，還沒有女朋友，今後怎麼辦？脂肪肝沒治好，還多了一個病……不是都說運動可以增肌減脂，治療脂肪肝嗎？」

事後得知，原來小帥為了快速增肌，在教練的介紹下，服用了一種「可以增肌」的營養粉，成分除了含有蛋白質之外，應該還有雄性類固醇激素，導致他補充過多的雄激素，刺激乳腺發育，長久以來很可能導致性功能減退。

林小帥不再服用營養粉，並接受市西溪醫院脂肪肝團隊營養師的指導，適當減少蛋白質的攝入，增加蔬菜、膳食纖維和微量元素的補充，好在他的乳腺發育還沒有完全纖維化，目前已慢慢恢復了。

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