半年甩34kg肥肉！劉爾金用「168斷食法」配3招　 驚人前後對比照曝光

▲劉爾金用168斷食法成功瘦身，上圖可看出前後差異，左圖為減肥前。（圖／翻攝自劉爾金臉書）



記者曾羿翔／綜合報導



男藝人劉爾金時常給人肉肉男形象，事實上身高173公分的他最顛峰曾胖到約110公斤，今年劉爾金下定決心減肥，花了半年時間就甩掉34公斤的肥肉，體重降到76kg，靠的是近年很夯的「168斷食法」。據了解，之所以會下定決心減肥，是因為全家健檢報告數字一片紅，擔憂身體會出狀況。

根據《TVBS》報導，除了少吃牛、豬、羊肉，多選雞肉與魚肉，劉爾金也戒酒、戒宵夜，就連運動前也會洗澡，讓身體熱熱的，再開始快走。為何會決心減肥？劉爾金表示，是看到全家健檢報告都紅字，擔心身體會有狀況，決定拉著太太還有兒子一起瘦身。半年時間，劉爾金從110公斤瘦到76公斤，全家人共瘦了約100公斤。

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▲劉爾金最胖巔峰曾達約110公斤。（圖／記者魏有德攝）



「168斷食法」是透過間歇斷食，也就是將3餐集中在每天8小時內吃完，其餘16小時禁食「處空腹狀態」，以達成減肥效果，已成為許多女星的最愛，像是女歌手楊丞琳、家家、港星鍾麗緹都靠這招成功甩肉，就連嘻哈男歌手瘦子也靠「168斷食法」甩肉練出腹肌。

▲在斷食法進行前要先對自己的身體狀況有所了解。（圖／pixabay，示意圖。）



雖然「168斷食法」相當火紅，但也有部分民眾嘗試後出現焦躁不安、睡眠品質不佳以及頭痛等狀況，Cofit營養師方晴誼就指出，168斷食法裡，8小時的進食時間必須要注意營養均衡，「否則會越減越肥」。

方晴誼還說，每個人的體質、飲食習慣以及體態目標都不同，所以在斷食前要先對自己的身體狀況、斷食法有全面了解，且經由專家評估真的合適後再開始執行。據了解，「間歇性斷食法」是有策略地在進食期間正確飲食，在禁食期間則是不能吃任何有熱量的食物，為的是讓胰島素休息，升糖素起來作用分解脂肪。