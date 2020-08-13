「花錢習慣」看出生活問題！「節省型 + 節省型」失去人生樂趣

▲用「花錢習慣」就可以看出家庭的生活問題。（圖／視覺中國CFP）

文／與家人間的財務界線

「金錢性格」是什麼？「金錢性格」是指一個人習慣、喜好、品味的總合；那是一個人「花錢的特徵」，通常能分為兩個類型：一是節省型，二是享受型。

「享受型」的人，喜歡買漂亮的東西、住漂亮的房子、買最新的手機、效能最好的電腦……住得差一點，吃得差一點，會讓他感到不舒服。

請繼續往下閱讀...

相反地，「節省型」的人，相信「勤儉是美德」，即使穿得舊一點、吃得簡單一點，也是甘之如飴。

而「節省型」和「享受型」的人，配對在一起，會出現三種組合，這三種組合出現的問題如下

節省型 + 節省型：失去人生樂趣

表面上想來，節省型+節省型的人，吃得簡簡單單、穿得樸樸素素、不旅行、不買包，理應平平淡淡，和和諧諧；但實際狀況，卻不是這麼回事。

節省型的人，容易累積壓力，也對其他家人，造成壓力──他們像高中穿著制服的教官，嚴以律己，嚴以待人，讓所有人感到壓抑。

在節省型+節省型的家庭裡，孩子們不得不穿舊衣、拿舊手機、開舊車、吃剩菜剩飯，失去許多人生樂趣；他們重複索然無味的生活，孜孜矻矻，為一個「一切從簡」的原則而堅持著，始終不放鬆。

這樣的家庭，讓所有人都失去能量，悶悶不樂。

節省型+享受型：爭吵不斷

節省型 和 享受型 的人，徹底「三觀不合」。

節省型的人重視安全感；享受型的人重視生活品質；兩個人相處起來，往往指責不斷：

一邊嫌對方「只顧眼前」、「太過浪漫」；一邊嫌對方「太小氣」、「生活無趣」……彼此都不舒服，也不讓步，只覺得對方很難溝通。

節省型 + 享受型 的家庭，如果溝通不良，容易失去平衡，爭吵不斷。

享受型+享受型：卡奴候選人

享受型和享受型的人們，是挑剔的藝術家，重視生活品質，眼光凌厲，品味獨特，絕不妥協。

他們意志堅定，但危機四伏。如果沒有危機意識，往往成為卡奴、欠下巨債，成為家人的負擔。

★本文經采實文化授權，摘自《與家人間的財務界線》。