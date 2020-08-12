蔡英文向美智庫演說：供香港人道關懷　扮印太區域自由民主的堡壘

▲蔡英文向美國華府智庫「哈德遜研究所」發表演說。（圖／翻攝自YouTube／Hudson Institute）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文應華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）與「美國進步中心」（Center for American Progress, CAP）共同邀請，12日在視訊會議中，以「保衛台灣作為印太區域自由的堡壘」為題發表演說。演說主軸強調， 台灣站在捍衛民主價值的最前線，終將克服挑戰，作為印太區域自由的堡壘。

蔡英文表示，當全球專注於對抗近代史上最為嚴峻的危機之際，一股勢力正升高對自由民主社會的威脅，香港就是最明顯的例子，台灣與香港在歷史及文化上有深厚連結，每年有數百萬人互訪，數千名港生在台灣就讀大學；此外，台灣和香港是全球華人社會中唯二紀念對自由民主有深遠意義的六四天安門事件，因此，看到北京背棄對香港人民及國際社會的承諾，摧毀這座自由的燈塔，令我們既悲傷又驚恐。

蔡英文指出，要向勇敢的香港人民致敬，7月初，數十萬香港民眾不畏險阻，在香港立法會選舉初選，走出來投票，也深感國際社會有責任發聲並採取行動阻止香港的自由消逝，在此特別讚賞美國、英國及其他民主國家的作為，也呼籲更多理念相近國家勇敢站出來。

蔡英文提到，今年5月拜訪在台灣重新開張的「銅鑼灣書店」，這間書店長久以來被視為是香港言論自由的象徵，書店老闆林榮基曾在深圳遭羈押審訊，因害怕隨時可能被引渡至中國而來到台灣，林榮基這樣的例子催生台灣成立「台港服務交流辦公室」，為港人提供人道關懷，協助在台重新安身立命，而香港的遭遇印證台灣站在民主及自由的最前線，「在未來四年中，我國政府責無旁貸，須更審慎處理兩岸政策，以維繫和平穩定並捍衛我們的民主自由」。

蔡英文強調，這就是為什麼要在今年5月就職演說中，提到兩岸關係互動的四項原則「和平、對等、民主、對話」，「和平」，就是我們將致力維持兩岸和平，而對岸也必須放棄對台灣的武力威脅；「對等」，則是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」，就是北京一定要體認到台灣的前途要由台灣2300萬人決定；而「對話」，就是在不預設政治前提情況下，不迴避與北京進行對話。

蔡英文說道，將秉持這四項原則維持兩岸的互動，並持續尋求和平共存之道，避免兩岸關係惡化，認知兩岸的歷史與文化連結，堅信兩岸可以分享彼此的成功與成果，可以有更好的未來，但在此之前，必須務實認清雙方的差異，台灣的民主已臻成熟，2,300萬人民有權利決定自己的未來，這和北京的立場迥異，「因此，我們必須確保兩岸互動不會危害我們的自由、民主及生活方式。這也是台灣人民對民選政府的最基本要求」。

蔡英文提到，台灣致力提升國軍效能，例如7月舉行的年度漢光演習，首度登場的聯兵營提升獨立作戰的能力，後備兵力也首次參與漢光演習的實彈操演，展現支援增補的軍事作戰能力，在國防戰略中發揮關鍵的角色，未來持續加速推動國防改革，以打造效能更加優質的國軍，即使我國軍戰力強勁，仍須爭取理念相近民主國家的支持，「我很自豪目前台美關係空前緊密，在第二任期內，我將繼續與美國合作，首要任務之一就是在區域的共同利益上，建立更具建設性的台美安全合作關係」。

蔡英文強調，身為台灣總統，職責就是保障人民的這些權利，並確保這些權利世代傳承下去，台灣站在捍衛民主價值的最前線，眼前面臨的嚴重威脅，反映出任務的艱鉅，然而，只要理念相近民主國家團結一致，有信心終將克服挑戰，共同保衛台灣，繼續扮演印太區域自由與民主的堅實堡壘。