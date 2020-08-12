綠營分析：李眉蓁拿45萬、吳益政14萬票　藍白主席才能守住防線

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）



記者陶本和／台北報導

本週六（15日）將進行高雄市長補選，民進黨候選人陳其邁已喊出突破「罷韓」的93萬票門檻。黨政人士指出，國民黨候選人李眉蓁至少要拿下2014年楊秋興參選高雄市長的45萬票，否則沖垮「江啟臣防線」；而民眾黨方面，如果候選人吳益政沒有14.8萬票，恐也會沖垮「柯文哲防線」。

陳其邁陣營日前已經喊出，補選得票必須突破「罷韓」的93萬9090票。在藍、白陣營方面，黨政人士指出，根據報導，藍營內部人士也拋出，李眉蓁的得票數，必須達到2014年楊秋興參選市長時的45萬0647票。

黨政人士指出，李眉蓁如果沒有守住，那麼國民黨主席江啟臣勢必要面對高雄補選提名人選的政治責任，特別是候選人在競選期間，被爆出嚴重的誠信瑕疵，論文抄襲案並未向社會交代清楚，後來又提出萊姆酒、海水沖馬桶等政策，貽笑大方，「這顯示國民黨中央，根本無法控制李眉蓁的選情」。

黨政人士說，國民黨內又有不少系統透過媒體在放話，顯示45萬0647票就是「江啟臣防線」，這就是藍營接下來要搶救的重點，甚至不排除由被罷免的前市長韓國瑜站台，不排除也是為了避免選後的黨內鬥爭。

至於在民眾黨方面，參與補選的民進黨幹部表示，民眾黨這次全黨投入力挺吳益政，如果吳益政得票率沒有達到2020年民眾黨在高雄市的不分區的14萬8989得票，勢必會沖垮「柯文哲防線」，不僅代表民眾黨和吳益政的合作完全沒有加分外，民眾黨連基本盤也沒守住。

民進黨該幹部表示，在網路上已經有柯粉對於民眾黨高雄補選勢的檢討聲量，已經有黨員針對輔選經費高達千萬提出質疑，甚至傳出吳益政子女和蔡壁如輔選團隊不合一事，連吳益政的粉絲團都出現鬧雙胞的情形，顯然蔡壁如雖然身兼吳益政總幹事一職，但並未能有效整合，如果屆時柯文哲防線沒有守住，勢必也會有檢討聲浪。

▲高雄市長候選人吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」 。（資料照／吳益政團隊提供）