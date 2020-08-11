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行政院：慶富案是馬時代秘書長簡太郎　把公股高層叫去做「民眾服務」

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▲▼行政院發言人丁怡銘說明紓困金發放進度。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人丁怡銘。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨11日公布民調指出，在遠航超貸案中，有61.4％民眾認為蘇貞昌要負連帶責任。對此，行政院發言人丁怡銘表示，「慶富案」是馬英九時代政院秘書長簡太郎，把公股高層叫去辦公室做「民眾服務」；而遠航超貸案，則是發生於四年多前政黨輪替交接時，直到今年檢調介入調查才爆發，政院早已讓廖燦昌請辭並接受調查。

國民黨上午召開「全民反貪腐 過半民眾要求蘇貞昌負責」記者會，國民黨指出，蔡政府近期接連爆發諸多弊案，民調結果突顯民眾對於蔡政府貪腐、濫權現況的強烈反感，更有過半民眾認為蘇貞昌應負起連帶責任。

對此，丁怡銘表示，廖燦昌所涉及的慶富案，是馬政府時代身為政院秘書長的簡太郎，為了配合馬英九的政策，把公股銀行高層叫到辦公室進行「民眾服務」，因而導致後來幾十億的鉅額借貸弊案。

丁怡銘重申，蘇貞昌內閣的秘書長李孟諺並不會做這種服務，因此慶富案主要責任應該歸咎於國民黨政府，而非完全推給當時配合政策的公股行庫員工，建議國民黨也該針對此項問題做個民調來釐清。

至於遠航貸款委託案，丁怡銘指出，這發生在四年多前政黨輪替交接之際，直到今年檢調介入調查才爆發，政院也立刻讓廖燦昌請辭並接受調查，此案並非蘇貞昌院長任命廖燦昌擔任董座後發生。

丁怡銘說，所有過程可受公評，因此就連國民黨自己所做民調，都僅有24.9%的民眾認為蘇貞昌應該負完全責任，「國民黨一再以2016年政黨輪替之際發生的遠航超貸案，來切割國民黨執政時期在慶富詐貸案的責任，相信各界不會輕易被轉移焦點。」

丁怡銘指出，這些事件都讓政府深自警惕，蘇貞昌也指示相關部會、各銀行應重新回頭檢視稽核機制，相關案件政府都會深入調查，有任何違法行為，絕不寬貸。

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