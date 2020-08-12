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捷克畫家「Vladimír Kokolia」　取遒勁太極之勢創作，在樹梢裡尋得安身視野

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台北市立美術館內在移民：安身的視野》開幕記者會上，捷克藝術家弗拉基米爾．可可利亞（Vladimír Kokolia）略帶靦腆，好似不善於在台上面對大眾，不掩其肢體的獨出語彙──每一動作，腰胯鬆落帶勁，顯然是長年練太極拳所擁有的慣性走勢。



藝術家弗拉基米爾・可可利亞。臺北市立美術館提供。

弗拉基米爾表示，他曾是搖滾樂團一員，在舞台上不知如何動作的他，原本模仿的是空手道，後來在接觸到陳氏太極之後，竟也這樣一路練下去。「我學到了很好的太極，是來自陳氏太極拳真正的發源地。」他擺手如纏絲，並且驕傲地這樣說。

該展精選了他在八○年代共產捷克時期畫就的130張插畫，畫裡那一個個水墨畫就的素描人物，各個延展了帶曲線弧形螺旋式的肢體，好似每個人都擁有過人的速度與力量，在那樣動盪不安的時代裡蓄勢發勁。



弗拉基米爾・可可利亞，《大循環素描》(045)，1982-85，紙本素描，44 x 32公分。

請繼續往下閱讀...

但弗拉基米爾表示，在共產統治時期，他也不想做跟政府對抗的角色。「因為你跟任何人對抗，要一直追著他。」藝術家清楚縱使奮力一戰也不能打贏，不願將心神虛耗在與愚蠢的敵人對抗，而是收斂意識，向內尋求心靈的自由。

弗拉基米爾・可可利亞，《大循環素描》(224)，1982-85，紙本素描，44 x 32公分。

意識的收斂從日常修練開始，猶如少林功夫從灑掃起始一般，在鄉間長大的弗拉基米爾，在二十年前開始砍柴。砍柴需要聚會心神於樹梢，藝術家發現，「樹梢跟其他東西不同，它是一個可以看穿看透的東西。」相較於其他量體，樹木帶有空隙的枝幹得以看穿，在或遠或近的距離中，展現豐富層次感知，並非是個平坦單一的表面。



弗拉基米爾・可可利亞，《梣樹之二》，2013，油彩、畫布，137 x 142.3公分。

於是，藝術家在樹梢這平凡裡見空闊的視野中安身。他以影片、裝置、油畫各種媒材描繪這個讓他感到自由的世界，其中讓人最感特別的，是他的單筆畫。弗拉基米爾以一條線遊走於畫面，線條連綿曲折延續到畫布每個角落，最後回到原點，擴鋪成滿滿一片色線圖。

帶有書法筆力的有色線條，或濃或淡，或粗或細，卻都只有單一條獨自伸展，宛如我們的人生，無法分裂身體叉行，一次只能走向一個方向。而如何知道方向，藝術家以做太極要仔細聆聽、留意對手力量爆發的契機，去比喻他如何看見繪畫需求意願，走鋼索般地在動靜虛實中尋得永恆平衡，與藝術對打一場太極。



弗拉基米爾・可可利亞，《樺樹》，2002，油彩、畫布，175 x 218.2公分。 

（完整文章請看城市美學新態度

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