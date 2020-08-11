路上撿到100元！打開驚見「金筆畫符」：會不會被被詛咒　網友曝真相

▲網友在路上撿到畫有符咒的佰元紙鈔。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」PO文表示，自己在回家的路上撿到一張百元紙鈔，沒想到上面竟畫有奇怪的符咒，這名網友因擔心會被詛咒，便將紙鈔放在一旁的騎樓；其他網友看到後，則留言驚呼，「是泰國錢母」。

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這名網友表示，10晚間在回家路上，發現路旁的便利商店門口，有一張不知道是誰掉落的佰元紙鈔，當這名網友撿起來才發現，紙鈔上還畫有符咒，嚇得他馬上放到騎樓旁邊，「我沒有打開不知道會不會被詛咒」。原PO表示，自己返家後立即燒香拜拜、洗澡淨身，希望能平安無事。

▲網友在路上撿到畫有符咒的佰元紙鈔。

而網友在看過文章後，紛紛表示可惜的在下方留言，「那是錢母吧」、「泰國錢母」、「通常泰國的錢母都是廟宇的主持僧侶（泰國認證）寫上去，並且唸經加持過的，（為了）招財用」、「我皮夾有一張，跟刺五經文一起的」、「泰國的符無誤，多半因該是錢母作用」、「被你撿到泰國錢母了，遺失的人心裡應該是很失落吧」、「詛咒應該是用血去寫的」、「你把財往外推了」。

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