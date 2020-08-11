蘇震清遭押打亂「後小英時代」　傳12月後有市長入閣

▲蘇震清收賄遭押一案，完全打亂蔡英文的內閣布局。（圖／CTWANT提供）

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英系的蘇震清涉賄遭收押，蘇震清的叔叔、前總統府秘書長蘇嘉全，原本被看好有機會接任行政院長，最後為保全總統蔡英文，只得毅然辭職「斷後」，這當然也打翻小英往後的內閣佈局，也考驗身兼黨主席的蔡英文在「後小英時代」如何展現政治智慧和威望。

不願具名的黨政人士指出，蘇震清案不僅吹皺黨內派系均衡，也踹壞了小英的內閣布局期程，黨內盛傳檢調監控蘇震清五年後，大動作搜索現任和前任立委住處、辦公室，其中潛藏民進黨內流派鬥爭的陰謀，政界更盛傳今年十二月之後，各縣市長任期不滿二年，現任的縣市長轉任他職後，遺缺不需再補選，將由行政院長指派代理，屆時將會是小英總統調整內閣的時機點。

傳出可能接任閣揆者除了桃園長市鄭文燦是熱選人選外，深獲蔡總統信任的蘇嘉全出線機率不小，不料蘇震清案半途殺出，十二月內閣重組恐有變數，間接牽動部會與各縣市接班梯隊時間表，從立委陳明文競逐民進黨中評會主席失利、蘇嘉全黯然下台，直到這次中常委遞補聲音雜陳，身兼黨主席的蔡總統是否還能駕駁黨、政這兩部馬車，外界摒息靜觀。

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