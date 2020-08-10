共機「殲11、殲10」越海峽中線　總統府：破壞區域穩定和平

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）10日上午入總統府會見總統蔡英文，但同時共機再度擾台。對此，總統府譴責，中國破壞區域穩定和平。

空軍司令部證實，中共空軍所屬殲11、殲10型機，本日上午9時許，陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

對於中國軍機再度擾台，總統府表示，有關中國在區域間的軍事騷擾，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障國家安全無虞，請國人放心。

總統府也再次呼籲，作為兩岸、區域間的一員，北京當局應善盡國際責任，共同為區域間的安全與福祉做出貢獻，任何單邊的行為如軍力恫嚇等，都不是兩岸人民與國際社會所樂見，「對於破壞區域穩定和平的行為，我們也表示譴責」。

根據國防部公開紀錄，共機現蹤台灣鄰近空域，包括1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（殲11、空警500、轟6等）、5月9日（運八）、6月9日（蘇愷30）、6月12日（運八）、6月16日（殲10）、6月17日（運八、殲10）、6月18日（殲10、殲11）、6月19日（殲10）、6月21日（殲10）、6月22日（轟6、殲10）、6月26日（國防部未公布機型及架次）；6月28日（2架轟6）。

7月我國舉行漢光演習，共機多次現蹤台灣空域，部分空軍未證實，僅表示全程掌握。7月3日共機現蹤台灣北方空域、7月4日現蹤台灣西南方空域、7月16日一架共機欲進入我防空識別區西南角，遭空軍兩度廣播驅離，7月23日、24日共機侵入我西南空欲，空軍均實施廣播驅離。