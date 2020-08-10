2歲小妹肚子「凸一塊」！裡頭裝的「全是器官」　背後故事超鼻酸

記者黃心瑀／綜合報導

2歲小女孩勞雷爾（Laurel Phizacklea）在媽媽肚子裡時，就被醫生告知患有嚴重的「先天性臍膨出（Exomphalos）」，甚至是不建議被生下，就在她出生之後，胃、肝還有腸子通通都在體外，必須得用繃帶包著才能將器官支撐住，現在這些「體外器官」的外部形成了一層薄皮膚，儘管腹部的地方凸出一大塊，但她終於能像一般小孩一樣，自由的活動並與這個「凸肚子」共存。

綜合外媒報導，勞雷爾的媽媽凱莉（Kelly）在接受第12周的產檢時，被醫生告知肚裡的小孩患有嚴重的「先天性臍膨出」，這種情況發生在嬰兒腹壁還未形成的時候，當時她被建議墮胎，更有人說「孩子再懷一個就有了」，但她仍然堅持將小孩生下，於是勞雷爾在2018年6月6日出生了。

當勞雷爾來到世上時，她的胃、肝跟腸子都不在體內，醫生只能暫時性的用繃帶將這些器官支撐住，避免器官們的重量獎其他東西從她體扯出；大多數患有這種疾病的嬰兒在出生不久後，就會動手術讓器官重回體內，但由於她的食道異常的大，被醫生評估要在3歲時才能接受手術。

被用繃帶包起的器官外隨後形成一層薄皮膚，勞雷爾終於可以像其他小孩一樣進食、飲水跟上廁所，每天與這個「凸出來的肚子」共存。報導中指出，勞雷爾出生之後馬上被送到加護病房，並在3個月後才得以出院回家，她將在2021年初接受手術讓器官內部化，並且重新學習如何呼吸。