　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2歲小妹肚子「凸一塊」！裡頭裝的「全是器官」　背後故事超鼻酸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

2歲小女孩勞雷爾（Laurel Phizacklea）在媽媽肚子裡時，就被醫生告知患有嚴重的「先天性臍膨出（Exomphalos）」，甚至是不建議被生下，就在她出生之後，胃、肝還有腸子通通都在體外，必須得用繃帶包著才能將器官支撐住，現在這些「體外器官」的外部形成了一層薄皮膚，儘管腹部的地方凸出一大塊，但她終於能像一般小孩一樣，自由的活動並與這個「凸肚子」共存。

綜合外媒報導，勞雷爾的媽媽凱莉（Kelly）在接受第12周的產檢時，被醫生告知肚裡的小孩患有嚴重的「先天性臍膨出」，這種情況發生在嬰兒腹壁還未形成的時候，當時她被建議墮胎，更有人說「孩子再懷一個就有了」，但她仍然堅持將小孩生下，於是勞雷爾在2018年6月6日出生了。

當勞雷爾來到世上時，她的胃、肝跟腸子都不在體內，醫生只能暫時性的用繃帶將這些器官支撐住，避免器官們的重量獎其他東西從她體扯出；大多數患有這種疾病的嬰兒在出生不久後，就會動手術讓器官重回體內，但由於她的食道異常的大，被醫生評估要在3歲時才能接受手術。

被用繃帶包起的器官外隨後形成一層薄皮膚，勞雷爾終於可以像其他小孩一樣進食、飲水跟上廁所，每天與這個「凸出來的肚子」共存。報導中指出，勞雷爾出生之後馬上被送到加護病房，並在3個月後才得以出院回家，她將在2021年初接受手術讓器官內部化，並且重新學習如何呼吸。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

疫苗學者打臉川普：美國研發疫苗　總統大選前「接種無望」

實測14款口罩！N95口罩「擋飛沫」效果排第一　最差竟是這3款

研究證明「有助環境」！　非法野放河狸獲得英國「永久居留權」

噴出「5000公尺」濃厚火山灰　印尼西納彭火山爆發

義大利學生重返校園　老師們「鋸」開課桌椅做準備

趙立堅「強力抨擊」阿札爾訪台：敦促美方停止　遵守一中政策

印裔女科學家晨跑遭殺害　數百雙球鞋擺遺照旁悼念

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

疫苗學者打臉川普：美國研發疫苗　總統大選前「接種無望」

實測14款口罩！N95口罩「擋飛沫」效果排第一　最差竟是這3款

研究證明「有助環境」！　非法野放河狸獲得英國「永久居留權」

噴出「5000公尺」濃厚火山灰　印尼西納彭火山爆發

義大利學生重返校園　老師們「鋸」開課桌椅做準備

趙立堅「強力抨擊」阿札爾訪台：敦促美方停止　遵守一中政策

印裔女科學家晨跑遭殺害　數百雙球鞋擺遺照旁悼念

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

《精神病》結局收視暴衝！韓網一張圖讚爆：開始到收尾都完美

「星爵」克里斯普拉特老婆生了！　73歲岳父阿諾終於升格當外公

陳立農線上開唱燃炸舞台！　「吸2億人次」熱議：像從畫中走出的男子

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

遭囚海洋世界10年！　2小白鯨終在冰島回到大海懷抱

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

「首爾火海」非傳說！北韓火砲1hr能致20萬人傷亡

2750噸硝酸銨沒全爆！否則貝魯特「會從地圖上消失」

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

iPhone 12價格搶先曝！　發表會時間、流程全揭露

她浮潛遇座頭鯨母子　慘遭「30噸巨大身軀衝撞」藤壺刮全身

國一生遭4同學霸凌　離奇腹痛亡

《金融》：美部長訪台「戰略轉移」藏隱憂

爸爸跳水斷脖　9歲兒超人神力救起他

公務員遺體被尋獲！救愛心島慘亡　市長被控殺人

新冠病毒在南韓驚傳「變種」！WHO也不知情

她訂Uber Eats　開門見外送員「手在滴血」抓食物

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面