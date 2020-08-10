模里西斯「油汙染成黑海」　日政府陪貨輪事主出面…秒派裝備隊清理！

▲模里西斯漏油事件。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

一艘日本貨輪近日在印度洋島國模里西斯觸礁，船上載有3800噸燃料、200噸的柴油，因為船體受到劇烈撞擊，導致油汙直接灌入千噸進入美麗的海洋。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）得知消息後立刻派出專家與團隊前往協助清理。而日本方面也準備派出一支災難應對組織前往投入救援工作。

綜合外媒報導，該艘懸掛巴拿馬國旗的日本貨輪「MV Wakashio」兩周前在模里西斯東南部德尼斯角（Pointe d'Esny）外海觸礁，隨即擱淺，船上約有千噸的油汙直接流入海洋，而德尼斯角為國際保育區，海洋生態保育相當健全，事發之後讓模里西斯總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）相當憂心，立即向國際發出求救。

▲當地人協助清理案上油汙。

模里西斯漁業部長莫德胡（Sudheer Maudhoo）表示，這是該國第一次遇到這樣的事件，「我們幾乎沒有能力可以應對」。馬克宏在得知消息後隨即在推特上發文，提到派出專家與專業團隊帶著設備協助。

而日本外務省9日也表示，日方政府將會派出一支災難應對專家組織前往模里西斯，協助處理漏油引發的生態浩劫事件。該船營運商日本三井株式會社則表示，超過1000噸的油汙已經外洩，「我們感到相當抱歉，三井將會盡力與船主日本長鋪汽船公司合作解決」。

事發至今，大量的油汙被海岸沖刷到岸邊，讓模里西斯的居民相當憂心，除了警方與救援團隊之外，也有許多人自願到岸邊協助清理。

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