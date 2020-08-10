美日政要訪台免隔離惹議　柯文哲：國際現實不雙標怎麼辦？

記者楊亞璇／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）、日本前首相森喜朗9日訪問台灣，但由於不需隔離14天，遭外界質疑是雙重標準。台北市長柯文哲10日受訪回應，「本來就雙重標準啊，不然怎麼辦」，認為有國際現實，政治要務實處理。

▲柯文哲出席百齡水岸社會住宅新建工程開工典禮。（圖／記者黃軍瑋攝）

柯文哲出席百齡水岸社會住宅新建工程開工典禮，對於美日政要訪台免隔離14天，遭外界質疑雙重標準？他回應，「本來就雙重標準啊，不然怎麼辦」。他進一步表示，「這就是現實嘛，來了你不雙標怎麼辦」，真的來了給他隔離14天也不可能，有時候國際現實，所以政治要務實處理，不要講一大堆，我們就很誠懇，問題解決掉就好。

被問到自己可以接受嗎？柯文哲認為，只要講清楚要怎麼預防，SOP、flowchart（流程圖）寫清楚就好，他自己也知道，美國衛生部長不可能檢疫14天，這是政治現實，只是說要做什麼處置，講清楚就好了。

由於阿查爾於入境前須檢附登機前三天PCR檢測陰性報報告，詢問柯文哲會如何處理？柯文哲說，「如果是我的話，我再看看，叫他們全程戴口罩還是怎樣，我不曉得」，這是政治現實，特殊案例應該有特殊處理的方法，只是說要講得出來讓大家可以接受。他強調，自己沒有去關心SOP，「不在其位、不謀其政嘛」。

另外，對於《產經新聞》報導指出，台美官方討論成立新國際組織，取代WHO，柯文哲笑說，「美國也不用跟我們談，他只要通知我們而已啊」。