一鍵噴掉18萬！她剛起床「發薪日秒破產」嚇到全醒了　網歪樓：羨慕可以手滑

▲剛起床還沒清醒，不要馬上轉帳。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

使用手機APP轉帳都要再三確認，要是不小心多按一個0金額就差了10倍！一名女子透露，前兩天剛發薪水，她想說趕快來把信用卡費用繳清，結果剛睡醒視線還有點朦朧，快速輸入一串數字後就按下確認，過沒幾分鐘就收到一則通知，「我他X匯了18萬多的錢繳卡費！」

原PO在「Dcard」表示，由於她剛睡醒腦袋跟眼睛都還沒完全開機，瞄到信用卡APP顯示1萬8000元，於是就在薪轉用的APP輸入一串數字並按下確認，結果交易成功後手機跳出一則通知，仔細一算上頭顯示6個數字，「個..十..百..千..萬.......十萬？」她竟然不小心在末碼多按了一個9，原本的1萬8瞬間變成18萬。

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▲手滑多按一個數字。（圖／翻攝自Dcard）



她當下嚇到整個人都醒了，馬上打電話給2間銀行的客服，「幸好信用卡銀行能協助退回多繳的16萬」，不然她到明年可能都要當個卡奴，畢竟這18萬花費她很多時間心血才存到，「建議各位不要一醒來就做這麼嚴肅的事情，不然會跟我一樣，連扣款時間都笑我87。」

雖然最後虛驚一場，但其他網友全歪樓，「存款連18000都不到的我沒有這種煩惱」、「我手滑多按只會被通知餘額不足嗚嗚」、「我之前提款多按到一個0，然後畫面顯示帳戶金額不足」、「羨慕可以手滑」、「還好我都用自動扣款，就是怕出這類輸入錯誤的意外。」