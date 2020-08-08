新北4人搭波特船海釣…突「3公尺大浪」翻船！弟目睹哥被沖走　悲慟坐岸邊等

▲4人深夜海釣遇大浪翻船，2人失蹤。（圖／東森新聞）

記者許力方、郭世賢／新北報導

新北市瑞芳外海發生翻船意外，呂姓兄弟2人和2名朋友一起搭「波特船」（玻璃纖維小船）深夜出海釣魚，在望幽谷外海1浬時，遇到3公尺高大浪，當場翻船，2人漂在海上被救起，另外2人失蹤，弟弟坐在岸邊表情凝重，難過直呼「原本一下子就要回來了…」

搜救隊從7日晚間開始徹夜搜索，但因風浪變大，只能先撤離，8日一大早把握黃金時間，再度出動橡皮艇、空拍機全面救援，在岸邊整裝，派出大批人員，要沿著岸際與外海尋找失蹤2人的下落。

▲弟弟目睹哥哥遭海浪沖走，慟：原本一下子就要回來了。（圖／東森新聞）



還原事發經過，五股4名在廣告公司上班的男子7日深夜相約，其中2名呂姓男子是親兄弟，和朋友2名陳姓男子一起乘坐波特船，從新北市台2線72.9公里前海域出發，要出海釣魚。未料當船行經基隆望幽谷外海1浬垂釣，不慎翻船，42歲呂姓弟弟和47歲陳男捉住翻覆的船身，漂浮自海上，被附近的漁船救起，載回碧砂漁港，所幸並未受傷。

2人驚魂未定表示，當時突然一陣3公尺大浪打來，船隻就翻覆，導致另外2人不知去向，被海浪沖走，弟弟坐在岸邊表情凝重，受訪時表示，本來聽氣象報小浪，結果晚上起風了，「本來還好，結果浪越來越大！原本一下子就要回來了…」目前搜救隊持續搜索，家屬期盼能聽到好消息。

▼搜救隊出動大批人員全面搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

